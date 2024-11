« Esprits criminels » du 13 novembre 2024 : vos épisodes ce soir sur TF1

Publicité





« Esprits criminels » du 13 novembre 2024. Ce soir à la télé, TF1 débute la diffusion de la saison 17 inédite de la série policière à succès « Esprits criminels ». Au programme aujourd’hui, trois premiers épisodes à la suite.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1 durant 7 jours.







« Esprits criminels » du 13 novembre 2024 : vos épisodes ce soir

Episode 1 « L’effet de surprise » : Le DSC se remet encore de la perte de Douglas Bailey et de l’arrestation d’Elias Voit, tandis que Rossi est hanté par des visions obsédantes de ce dernier. Lewis et Garcia, fragilisées par leurs récentes ruptures, se soutiennent mutuellement. Prentiss met au jour une série de meurtres horribles, tous marqués par une douille gravée d’une étoile d’or. L’enquête révèle que le directeur du FBI, Ray Madison, a passé un accord secret avec Voit. Face à cette découverte, Rossi et Prentiss élaborent un plan pour piéger Voit et s’assurer qu’il reste définitivement derrière les barreaux.

Episode 2 « Contagion » : Après l’assassinat brutal des cinq membres d’une unité d’élite, le DSC se rend à Salt Lake City pour enquêter sur une série de meurtres au mode opératoire similaire. Tandis que l’équipe s’efforce d’établir un lien entre les nouvelles victimes, Prentiss est convaincue qu’ils ont affaire au même tueur, contrairement à Rossi qui reste sceptique. En parallèle, Rebecca accompagne Lewis et Tyler Green lors d’une mission de surveillance. Tyler, en infiltrant le bureau d’une société écran, découvre une nouvelle piste concernant « Étoile d’or ».



Episode 3 « Ça recommence » : Le département des sciences du comportement parcourt le pays pour tenter de sauver une adolescente kidnappée par un « Exterminateur de famille ». Mais la découverte inattendue d’une mallette sur une autre scène de crime les mène vers une affaire bien plus vaste, où Garcia se retrouve au cœur de l’enquête…

Ce soir on mène l’enquête avec « Esprits criminels » sur TF1.