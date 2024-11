La France a un incroyable talent : la suite des auditions ce soir sur M6 (13 novembre)

Publicité





Ce mercredi soir sur M6, Karine Le Marchand vous donne rendez-vous pour la suite de la saison 19 de La France a un incroyable talent. Au programme, la quatrième soirée d’auditions avec Éric Antoine, Hélène Ségara, Marianne James et Sugar Sammy.





A découvrir à partir de 21h10 sur M6, mais aussi en replay sur 6play.







La France a un incroyable talent du 13 novembre – présentation d’émission 4

La quatrième soirée des auditions de “La France a un Incroyable Talent” promet d’être riche en émotions et en rebondissements, avec des artistes aux talents divers prêts à tout pour impressionner le jury et le public. Au programme de cette soirée : imitateurs, danseurs, poètes, chanteurs, acrobates, et performeurs extrêmes. Chacun d’eux tentera de décrocher une place en quart de finale, voire un Golden Buzzer qui les enverrait directement en demi-finale.

À l’approche des quarts de finale, les places deviennent de plus en plus rares, intensifiant la compétition. Les candidats devront se surpasser pour marquer les esprits et se faire remarquer par leur audace et leur créativité.

THE BRATS KILLERS

Cette troupe de danseurs hip-hop originaire de Marseille rassemble des talents de 11 à 33 ans. Connue pour ses performances énergiques et son style unique, ancré dans la culture hip-hop, l’équipe a déjà conquis les titres de champions de France et d’Europe. Avec leur énergie débordante et un hommage aux années 90, réussiront-ils à franchir cette première étape des auditions et impressionner le jury ?



PIETROBBOY2RUE

Athlète et artiste de street workout, Pietro repousse les limites malgré une malformation congénitale. Diagnostiqué dès la naissance comme incapable de s’asseoir seul, il a défait tous les pronostics médicaux grâce à sa détermination. En tant que pratiquant de street workout, il a surmonté son handicap pour exceller dans des disciplines physiques exigeantes. Sa performance saura-t-elle impressionner les juges par son agilité et sa créativité ?

JULIEN SCHMIDT

Humoriste et imitateur, Julien se spécialise dans des caricatures originales de personnages inspirés de sa vie, comme Bernard François, sosie de Claude François, ou Mamie Janou. Avec un humour décalé et une grande créativité, il redonne vie à des figures oubliées avec une touche d’originalité. Parviendra-t-il à séduire le jury et le public avec ses imitations hilarantes ?

GABRIEL GEOO

Ce créateur de contenus de 23 ans, originaire de Limoges, s’est spécialisé dans la géolocalisation à partir d’images Google. Depuis quatre ans, il partage sa passion pour le voyage et la découverte avec un style unique, captivant ses abonnés grâce à des contenus innovants et engageants. Gabriel parviendra-t-il à fasciner le jury et le public avec son approche créative ?

JUST VOX

Groupe vocal a cappella composé de chanteurs âgés de 28 à 32 ans, Just Vox mêle habilement beatbox et chant pour créer des harmonies envoûtantes. Avec une musique empreinte d’émotion et de sincérité, ils savent captiver leur audience par la pureté de leurs performances. Réussiront-ils à conquérir le cœur des juges avec leur talent exceptionnel ?

ALEKSANDR BATUEV

Contorsionniste de 33 ans, Aleksandr mêle danse contemporaine, acrobatie et contorsion pour créer des performances semblables à des sculptures humaines vivantes. Ses mouvements fluides et son style graphique offrent une expérience visuelle apaisante et unique. Éblouira-t-il le jury avec son art captivant ?

Préparez-vous pour une soirée haute en couleur où chaque candidat donnera le meilleur de lui-même pour tenter de marquer l’histoire du concours !