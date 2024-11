« Dans l’ombre » du 13 novembre : le final ce soir sur France 2

Publicité





« Dans l'ombre » au programme TV du mercredi 13 novembre 2024 – Ce mercredi soir, France 2 termine la diffusion de sa série inédite « Dans l'ombre ».





A voir dès 21h05 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Vos épisodes du 13 novembre 2024

Episode 5 : Acculé, le Major confesse à César qu’il s’est rendu à un rendez-vous secret, désigné par le code « Cassius », avant la primaire. Contrairement à ce que l’on pensait, ce n’est pas Francoeur mais lui-même qui a été en contact avec l’instigateur de la fraude : Pinguet, le directeur de Droïde. Pinguet lui avait proposé de manipuler le vote en faveur de Francoeur, une offre que le Major a rejetée. En apprenant qu’un membre de son équipe était informé d’une tentative de fraude sans le prévenir, Francoeur est furieux. La question reste alors de découvrir qui a accepté la proposition de Pinguet. Était-ce les Russes ? Vital, le principal adversaire de Francoeur ? Ou quelqu’un d’autre qui aurait préféré affronter Francoeur plutôt que la redoutable Trémeau ? C’est finalement Caligny qui, au terme de son enquête, découvre la vérité : la coupable, c’est Trémeau. César est stupéfait : Trémeau a bel et bien triché, mais sans aller jusqu’à garantir sa victoire. Depuis, elle exploite habilement son statut de victime pour se renforcer. Francoeur et César choisissent de garder cette révélation secrète, prêts à l’utiliser à leur avantage le moment venu. Lors du dernier meeting avant le second tour, Trémeau se montre brillante. Mais Francoeur, en jouant sur l’émotion, parvient à soulever une foule en liesse. Le leader incontesté, c’est lui.



Episode 6 : Après le premier tour, seuls Guillaume Vital, en tête, et Paul Francoeur restent en lice. Francoeur doit rassembler des soutiens coûte que coûte, tout en neutralisant Trémeau qui agit en prétendante victorieuse. Caligny met la main sur des preuves de fraude, mais découvre que l’équipe de Vital les détient aussi. Trémeau, consciente que Francoeur et Vital savent qu’elle a triché, révèle un autre secret : Vital était informé depuis longtemps de la maladie du président Janvier et l’a exploitée pour émouvoir les électeurs. Juste avant le débat télévisé, César avertit Vital que toute attaque sur la fraude entraînera une riposte sur ce scandale. Le débat reste donc centré sur le programme politique. Le jour de l’élection, il devient clair que Francoeur va l’emporter. Le leader s’avance vers son destin, tandis que César pressent déjà la mélancolie des lendemains.

« Dans l’ombre » – rappel du synopsis

Paul Francoeur vient de remporter les primaires de son parti et se lance dans une campagne présidentielle qui s’annonce intense. Son principal conseiller, César Casalonga, doit non seulement parer les attaques des candidats adverses, mais aussi apaiser les tensions au sein de leur propre camp. Mais quand une rumeur de fraude aux primaires émerge, menaçant de fragiliser la candidature de Francoeur, César réalise qu’il s’apprête à livrer le combat le plus difficile de sa carrière.

Le casting

Avec Swann Arlaud (César Casalonga), Melvil Poupaud (Paul Francoeur), Karin Viard (Marie-France Trémeau), Evelyne Brochu (Marylin), Philippe Uchan (Le Major), Sofian Khammes (Texier), Baptiste Carrion-Weiss (Jérémy Caligny), Éric Paradisi (Démosthène), Maud Wyler (Leila Argument), Clara Antoons (Iris), Étienne Beydon (Benjamin Pinguet), Gautier Boxebeld (Mukki), Boris Terral (Senateur Pinguet), Muriel Combeau (Olympe) et Catherine Salée (La Walkyrie)