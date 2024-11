Ici tout commence du 12 novembre : Teyssier a tout compris ! (résumé + vidéo épisode 1044 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 12 novembre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1044 – Teyssier a tout compris au sujet de Milan ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Alors qu’Anaïs le supplie de ne pas lui imposer Milan comme second, Emmanuel lui explique qu’il a très bien compris qu’il s’agit de son ex !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 12 novembre 2024 – résumé de l’épisode 1044

Anaïs refuse d’accepter la décision de Teyssier : elle ne veut pas de Milan comme second dans sa brigade. Résolue à le faire changer d’avis, elle décide de l’affronter. Mais Teyssier reste inflexible. Il a bien compris le passif entre Anaïs et Milan, ainsi que les raisons de son opposition. Pour Anaïs, cela ressemble à un sabotage. Teyssier, pourtant, a une tout autre intention : il veut la pousser hors de sa zone de confort, la forcer à retrouver l’éclat de sa cuisine. Alors, s’agit-il d’un choix cruel ou d’une stratégie bien calculée ? Quoi qu’il en soit, si la cheffe Grimbert veut conserver sa place à l’institut, elle n’aura pas d’autre option que de s’y plier…

Au Double A, Milan sème la discorde. Les élèves du Master n’ont pas froid aux yeux quand il s’agit de faire leurs preuves ! En cours de pâtisserie, Gaspard, quant à lui, se montre sous son meilleur jour.



Ici tout commence du 12 novembre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+

