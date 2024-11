Plus Belle La Vie du 12 novembre 2024 : Camille récupère le masque, Zoé intervient (résumé + extrait vidéo épisode 211 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 12 novembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 211 de PBLV – La police va découvrir qui est vraiment Camille Martin cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Camille va continuer de manipuler Steve…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 12 novembre 2024 – résumé de l’épisode 211

Dans la nuit, Camille s’introduit discrètement dans la chambre d’Apolline. Elle y trouve le masque encadré et s’empresse de le récupérer. Mais alors qu’elle s’apprête à partir, Steve la surprend. Camille, pressée, lui annonce qu’elle n’a pas de temps à perdre. Steve remarque un sac, le fouille, et découvre le masque d’Apolline. Camille lui révèle que c’est l’original. Steve décide alors d’aller lui-même le remettre à la police, mais Camille, armée, le menace. Face à la situation, elle finit par l’assommer, le laissant inconscient au sol.

De son côté, Ariane informe Patrick que Jean-Paul quitte son poste d’observation près du domicile de Camille, cette dernière n’étant pas rentrée de la nuit. Patrick reçoit alors des informations d’Interpol : Camille est en réalité la fille du ministre de la justice mexicain, le même qui avait libéré Daniel Welinski il y a quelques mois. Craignant un incident diplomatique, Patrick se précipite pour en parler au préfet.



Pendant ce temps, au cabinet, Apolline informe Ulysse que son masque a été volé. Elle est perplexe quant à la manière dont il a pu être subtilisé, mais Ulysse lui rappelle qu’il s’agissait d’une copie. L’ex d’Ulysse débarque alors, souhaitant lui parler en privé. Bien qu’Apolline ne comprenne pas pourquoi Ulysse accepte de la recevoir, il insiste pour qu’elle entre et propose à Apolline de sortir prendre un café.

Au commissariat, Zoé est persuadée que le masque détenu par la police est un faux. Jean-Paul commence à comprendre que Camille les a dupés. Un appel confirme leurs soupçons : Steve a été agressé par Camille et elle aurait avoué être responsable de la mort de Daniel. Ariane suppose que Camille se rend au consulat mexicain pour obtenir l’immunité, et ils se lancent à sa poursuite.

L’affaire s’accélère quand Zoé arrive juste à temps pour intercepter Camille. Jean-Paul et Ariane tentent de l’arrêter, mais Camille parvient à s’introduire dans l’ambassade. Jean-Paul et Ariane reprochent à Zoé d’avoir tout gâché, mais elle leur révèle fièrement avoir récupéré le masque !

Gabriel, furieux, reçoit encore une amende. Thomas arrive avec une idée pour arrêter le responsable : les cinq dernières infractions de stationnement ont toutes eu lieu au même endroit à Marseille. Thomas propose de surveiller cette adresse pour attraper le coupable. Gabriel, exaspéré, se rend sur place immédiatement, mais Thomas ne peut l’accompagner car il doit travailler.

En route, Gabriel est arrêté par Morgane pour excès de vitesse. Lorsqu’il tente de justifier son empressement, Morgane lui annonce qu’il doit sortir de son véhicule : il n’a plus aucun point sur son permis ! Gabriel, à bout, est en plein désarroi. Gabriel revient au Mistral, frustré d’avoir été arrêté en chemin. Il souhaite voir Samuel pour obtenir de l’aide, mais Thomas lui rappelle que Samuel est déjà au courant de la situation et ne peut rien faire. En colère, Gabriel quitte les lieux et bouscule Kilian.

Au Mistral, Ophélie prépare son défilé avec Aya et Thomas. Elle est déjà très encouragée par de bons commentaires avant son live, ce qui impressionne Aya. Ophélie, après un appel avec une influenceuse américaine, confie à sa mère qu’elle se sent prête pour son défilé, même si elle est stressée. Vanessa, fière d’elle, lui conseille de se changer les idées et de se faire confiance.

Enfin, Julie confie ses angoisses à Ulysse à propos de son mariage imminent, se sentant oppressée par l’engagement. Ulysse la rassure en lui conseillant de se poser une seule question : « Est-ce que tu l’aimes ? » Ophélie essaie de le joindre, mais il ne répond pas.

VIDÉO Plus belle la vie du 11 novembre 2024 – extrait vidéo

