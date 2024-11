Ici tout commence du 15 novembre : Enzo et Vic sous le choc face à Anaïs... (résumé + vidéo épisode 1047 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 15 novembre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1047 – Anaïs est sérieusement amochée ce soir dans votre série culinaire de TF1 « Ici tout commence ». Alors qu’elle est violemment tombée au sol en s’interposant entre Milan et Sam, Anaïs en garde des traces et inquiète ses amis…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 15 novembre 2024 – résumé de l’épisode 1047

Milan est furieux ! En pleine dispute avec Sam, qu’il accuse avec rage d’avoir donné des pilules à sa petite amie, la situation a dégénéré, et les deux garçons en sont venus aux mains. Malheureusement, en tentant de s’interposer, Anaïs a reçu un violent coup à la tête, laissant une vilaine marque sur son visage. Inquiets pour leur amie, Victorine et Enzo se posent des questions, mais Anaïs invente une histoire complètement bidon pour ne pas les inquiéter. Pourtant, ses deux colocataires ne sont pas dupes… Dès qu’Anaïs s’éloigne, Victorine décide de confronter Milan. Elle ne croit pas en cette version et veut qu’il leur dise la vérité !

Pendant ce temps là, Coline se retrouve coincée dans ses mensonges… Et pour Rose, entre Marc et Paul, il est temps de faire un choix.



Ici tout commence du 15 novembre 2024 – extrait vidéo

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.