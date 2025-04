Plus Belle La Vie du 4 avril 2025 : Samuel découvre la culpabilité de Charles (résumé + extrait vidéo épisode 304 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 4 avril 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 304 de PBLV – Samuel et Idriss vont découvrir la preuve de la culpabilité de Charles cet après-midi dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». Un terrible choc !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 4 avril 2025 – résumé de l’épisode 304

Samuel et Idriss sont en planque devant l’hôtel de Véronique et Charles. Ils attendent patiemment qu’ils sortent pour aller fouiller leur chambre. Une fois le couple parti, ils se précipitent à l’intérieur… mais ne trouvent rien. Samuel commence à douter : et si ce qu’ils cherchaient n’existait tout simplement pas ? Mais Idriss reste convaincu que le trophée est bien caché, il faut juste penser comme Charles. Samuel réfléchit et imagine l’endroit le plus improbable : le sac à main de sa propre mère ! Idriss peine à y croire.

De son côté, Gabriel demande à Charles d’assister à l’opération de Léa. Ce dernier accepte. Pour le remercier, il invite Charles et Véronique au restaurant. Pendant qu’ils discutent devant le cabinet, Véronique pose son sac pour consulter son agenda sur son téléphone. À ce moment-là, un homme surgit et le lui vole. Le sac est ensuite apporté à Idriss et Samuel.



Publicité





Samuel et Idriss fouillent enfin le sac de Véronique. Dans la doublure, ils découvrent une photo glaçante : Alix Menton, morte, allongée sur un lit. Bouleversés, ils se rendent immédiatement au commissariat pour en parler à Patrick. Mais ce dernier célèbre déjà l’opération prévue pour Léa jeudi et remercie Samuel d’avoir fait venir Charles Carteron. Samuel essaie de l’interrompre pour lui parler, mais Patrick ne lui en laisse pas le temps.

Pendant ce temps, au Mistral, Luna retrouve Mirta, qui veut fuir l’endroit. Elle rejette toute la faute du divorce sur Thomas et refuse de cautionner son comportement envers Gabriel. Luna, agacée, prend la défense de son ami. Eric tente de calmer le jeu, mais Mirta l’envoie balader. Thomas, excédé, leur demande de changer de sujet. Plus tard, un nouveau face-à-face a lieu : Mirta et Apolline s’opposent à Luna et Eric à propos du divorce de Gabriel et Thomas. Finalement, Mirta et Apolline décident de rentrer à la résidence. De son côté, Thomas va voir Gabriel au cabinet médical. Il lui présente ses excuses. Gabriel reste froid, mais finit par admettre que tous deux sont allés trop loin. Thomas lui propose alors de divorcer à l’amiable. Gabriel accepte. Plus tard, Ulysse et Alice fêtent la fin de leur divorce autour d’un verre. Soulagés, ils prévoient de dîner ensemble prochainement.

Vanessa, de son côté, découvre un crâne d’animal dans son bureau… et comprend aussitôt. Hector est là, juste derrière elle ! Elle est ravie de revoir son beau-frère et lui confie qu’il lui a manqué. Hector lui annonce qu’il compte s’installer à Marseille pour un petit moment. Vanessa, très heureuse de revoir Hector, insiste pour qu’il vienne vivre chez elle. Il accepte. Mais lorsqu’il lui parle du départ d’Ophélie, elle esquive. À son tour, elle l’interroge sur les raisons de sa venue à Marseille. Il lui révèle qu’il est là pour vendre ses parts du groupe Kepler.

Au bar, Thomas engage la conversation avec Hector. Il lui confie son envie de se replonger dans ses carnets de voyage pour écrire un livre. Il en profite pour lui présenter Blanche.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : la famille de Léa mobilisée, un secret sème la panique, les résumés jusqu’au 18 avril 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 4 avril 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.