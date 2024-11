Plus Belle La Vie du 15 novembre 2024 : un drame pour Ulysse, Nisma doute (résumé + extrait vidéo épisode 214 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 15 novembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 214 de PBLV – Les choses vont mal tourner pour Ulysse et Julie cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ».





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 15 novembre 2024 – résumé de l’épisode 214

Ulysse demande à Ophélie si elle a bien dormi. Mais Ophélie, visiblement dévastée, lui avoue que son défilé a été un désastre à cause de Julie ! Même si Ulysse comprend sa frustration, il prend la défense de Julie, ce qui pousse Ophélie à l’insulter. Elle ne comprend pas pourquoi Ulysse continue d’héberger Julie et d’être aussi attentif envers elle. Ulysse lui assure qu’il n’a plus de sentiments amoureux, mais finit par avouer qu’ils ont recouché ensemble la veille de son mariage ! Ophélie, sous le choc, accuse Julie d’être complètement folle et exige de savoir où elle est. Ulysse explique qu’elle est allée parler à Anthony, sur ses conseils…

De son côté, Julie retrouve Anthony. Il lui assure qu’il ne la déteste pas, qu’il souhaite renouer avec elle. Mais Julie est troublée et refuse qu’il la prenne dans ses bras. Anthony lui confie qu’elle est la femme de sa vie, mais Julie avoue qu’elle a passé la nuit avec Ulysse avant leur mariage, réalisant qu’elle ne l’aime plus.



Plus tard, Vanessa confronte Ulysse au cabinet, soulignant qu’ils ne parviennent plus à discuter avec Julie. Ulysse, agacé, rappelle que tout cela est encore récent. À ce moment-là, Anthony débarque furieux, reprochant à Ulysse d’avoir couché avec sa future femme. Vanessa, sur un ton moqueur, dit à Anthony que c’est bien fait pour lui avant de partir. Un échange houleux s’ensuit entre les deux hommes, Anthony accusant Ulysse d’être jaloux et de vouloir se venger, tandis qu’Ulysse lui ordonne de quitter les lieux.

De retour chez Ulysse, Julie découvre sa valise prête, préparée par Vanessa, qui lui suggère d’aller à l’hôtel. Julie assure qu’elle n’a jamais voulu faire souffrir Ulysse et qu’elle l’aime encore. Mais Vanessa, convaincue que Julie ne changera jamais, lui demande de partir. Lorsque Ulysse rentre, Julie lui annonce qu’elle va chez une amie dans le Luberon, avant d’avouer qu’elle a quitté Anthony car elle est toujours amoureuse de lui. Ulysse, confus, pense que ce n’était qu’un moment de faiblesse et refuse qu’elle quitte Marseille.

Au Mistral, Léa discute avec Ulysse de la situation. Il lui avoue que la semaine a été difficile, Julie est désormais à l’hôtel. C’est alors qu’Anthony fait irruption, effondré, affirmant qu’il ne peut pas vivre sans Julie. Désespéré, il a avalé des médicaments. Ulysse, alarmé, appelle immédiatement les secours.

Pendant ce temps, Nisma se réveille en panique à côté de Vadim après avoir senti une piqûre au doigt. Vadim, feignant de se réveiller à son tour, minimise l’incident en disant que sa couette avait une agrafe laissée par l’étiquette. Mais Nisma, effrayée par la découverte de son doigt qui saigne, reste perplexe. Vadim, pourtant calme, lui apporte un pansement. Jules, quant à lui, montre son article sur le masque à Steve, encore abasourdi par les manipulations de Camille. Jules plaisante en saluant le fait que Steve ait couché avec une espionne mexicaine.

Plus tard, Nisma raconte tout à Apolline, qui émet des doutes sur l’histoire de l’agrafe et suggère en plaisantant que Vadim, étant infirmier, aurait pu la piquer intentionnellement. Nisma réalise alors qu’elle ne connaît pas vraiment Vadim. Elle décide de le suivre après l’avoir aperçu avec une valise… De son côté, Nisma suit Vadim et le surprend avec une valise, ce qui renforce ses soupçons. Elle envoie un message vocal paniqué à Apolline. Vadim l’intercepte et, face à ses accusations sur la piqûre, lui reproche d’avoir tout gâché avant de partir précipitamment sans explication.

Louis se balade avec Zoé. Encore sous le choc de la mort de Daniel, il s’étonne du soulagement apparent de Zoé. Mais elle lui rappelle que Daniel ne devait jamais oublier qu’il avait fait de la prison au Mexique pour le protéger.

