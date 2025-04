« Prête à tout pour être actrice » : votre téléfilm inédit ce 4 avril sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Prête à tout pour être actrice : les amants fugitifs » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 4 avril 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce vendredi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « Prête à tout pour être actrice ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Prête à tout pour être actrice » : l’histoire, le casting

Kara Woods s’est imposée comme l’un des mannequins les plus en vue sur une célèbre plateforme de fans. Désireuse de se lancer dans une carrière d’actrice, elle voit ses projets compromis lorsqu’un admirateur obsessionnel commence à lui adresser des messages menaçants. Pour se protéger, Kara fait appel à un garde du corps… mais les choses prennent rapidement une tournure encore plus inquiétante.



Avec : Sara Ball (Kara Woods), Austin Valli (Cody Johnson), Molly Gibson (Emily Freeman), Ben VanderMey (Gabriel)

Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « De l’eXcellence à l’indécence ».

« De l’eXcellence à l’indécence » : l’histoire et le casting

Miriam, étudiante brillante, décroche une place dans une université prestigieuse. Mais dès la rentrée, sa vie bascule : son père, médecin, est mobilisé à nouveau, plongeant la famille dans des difficultés financières. Trop juste pour obtenir une bourse, et consciente que de simples petits boulots ne suffiront jamais à couvrir les frais, Miriam se tourne vers une solution radicale : l’industrie du X. Elle se crée un pseudonyme, Belle Knox, et tourne une première scène pour un site particulièrement brutal. L’expérience est éprouvante, mais lucrative. En quête de repères, elle fait des recherches en ligne et contacte Don, un agent recommandé par d’autres filles. Celui-ci accepte de la représenter et lui obtient un tournage plus encadré, marquant ses débuts professionnels.

Avec : Haley Pullos (Miriam Weeks), Judd Nelson (Don), Jessica Lu (Amanda), Peter Graham-Gaudreau (Le docteur Kevin Weeks)