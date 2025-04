Plus belle la vie spoiler : Charlotte apporte une preuve capitale à Samuel ! (7 avril 2025)

Publicité





Samuel et Idriss vont être déterminés à faire arrêter Charles Carteron dans le prochain épisode de votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du lundi 7 avril 2025, ils savent qu’ils ne peuvent pas utiliser la photo retrouvé hors procédure dans le sac de Véronique et ils réussissent à convaincre Patrick de réouvrir l’enquête.











Ils parlent à Patrick de la mort de Fanny Caldera dans des circonstances similaires en janvier 2023 à Strasbourg. Et ils se mettent ensuite à rechercher des preuves tangibles contre le beau-père de Samuel.

Et alors qu’il ne s’y attendait pas, Charlotte vient voir Samuel avec une découverte capitale. Elle lui explique que sur la scène de crime d’Alix Menton, elle avait retrouvé des traces de javel. Et après des analyses poussées, elle peut lui dire que c’est un produit que tout le monde ne peut pas se procurer. On le retrouve dans les hôpitaux !



Samuel annonce à Idriss qu’ils vont pouvoir coincer leur homme…