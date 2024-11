Ici tout commence du 21 novembre : Anaïs prête à se dénoncer ? (résumé + vidéo épisode 1051 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 21 novembre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1051 – Anaïs va-t-elle se dénoncer ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Milan s’est dénoncé pour protéger Anaïs et tout le monde pense qu’il a volé les grands crus dans la cave de l’institut !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 21 novembre 2024 – résumé de l’épisode 1051

À l’Institut, tout le monde est convaincu que Milan a volé les grands crus du Double A. Et pour cause : prêt à tout pour protéger Anaïs, le jeune homme s’est accusé auprès de Teyssier ! Il voulait ainsi s’assurer que personne ne découvre que c’est en réalité la cheffe Grimbert qui a détruit les bouteilles. Depuis plusieurs heures, Anaïs n’a pas eu de nouvelles de Milan. Ignorant le geste qu’il a fait pour la protéger, elle parle avec Léo et Vic. Ils lui révèlent que Milan a volé les bouteilles et qu’il s’est dénoncé. Anaïs est sous le choc : Milan a-t-il été définitivement exclu de l’Institut à cause d’elle ?

En cuisine, Anaïs affine son oreille musicale. Alice, de son côté, passe sur le gril avec Teyssier ! Pendant ce temps, Jim découvre que son père a un faible pour Rose…



Ici tout commence du 21 novembre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

