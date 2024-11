Ici Tout Commence spoiler : Anaïs virée de l’institut ? (vidéo épisode du 25 novembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Rien ne va plus pour Anaïs dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, alors que l’évènement du menu spécial d’Anaïs a du être annulé au dernier moment, sa place à l’institut est remise en cause.





En effet, si Emmanuel la défend et compte reprogrammer l’évènement, Antoine et Clotilde lui rappellent qu’Anaïs a enfermé Sam dans la chambre froide et qu’elle devient sourde !







Le menu événementiel de la cheffe Grimbert a été annulé à la dernière minute. Anaïs, confrontée à de sérieux problèmes de santé, n’a pas pu relever le défi qu’elle s’était fixé : elle a perdu totalement l’ouïe.

Désormais, c’est Teyssier qui se retrouve sous pression, avec un carnet d’adresses mécontent sur les bras. Les invités, venus pour rien, exigent des explications. Le grand chef improvise une excuse peu convaincante, avant de promettre que le menu sera reprogrammé rapidement. Une situation qui alarme Myriel et la cheffe Armand. Mais une question reste en suspens : Anaïs pourra-t-elle encore poursuivre sa carrière en cuisine ? Clotilde pense qu’il faut la remplacer du Double A mais Teyssier refuse cette idée et assure que Jude gère très bien l’intérim.



Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1053 du 25 novembre 2024, Teyssier défend Anaïs

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.