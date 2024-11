Ici tout commence du 26 novembre : Anaïs sur le départ (résumé + vidéo épisode 1054 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 26 novembre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1054 – Anaïs est sur le départ ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, la jeune femme a décidé d’arrêter la cuisine et de quitter l’institut !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 26 novembre 2024 – résumé de l’épisode 1054

Anaïs a décidé de quitter l’Institut. La jeune femme peine à s’adapter à sa prothèse auditive et se sent découragée. Elle est convaincue qu’il lui sera impossible de travailler à nouveau dans un environnement bruyant comme celui d’une cuisine. Milan tente de la dissuader, cherchant à la rassurer et à discuter avec elle. Selon lui, Anaïs pourrait s’en sortir en ralentissant le rythme et en prenant du temps pour elle. Mais Anaïs n’y croit pas. Pour elle, sa carrière culinaire est définitivement terminée, et elle n’entrevoit plus aucun avenir dans ce métier…

A L’institut, la double identité de Malik est menacée… Va-t-il se faire démasquer par les jeunes chefs du master ? De son côté Lionel tente l’éducation positive avec Inès.



Ici tout commence du 26 novembre 2024 – extrait vidéo

