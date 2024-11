Plus Belle La Vie du 26 novembre 2024 : Ulysse dans de sales draps (résumé + extrait vidéo épisode 221 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 26 novembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 221 de PBLV – Ulysse est dans de sales draps aujourd'hui dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, un témoignage vient l'accabler !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 26 novembre 2024 – résumé de l’épisode 221

Charlotte se présente au commissariat et informe Jean-Paul et Ariane qu’elle a identifié des empreintes sur la batte utilisée pour agresser Ulysse Kepler. Elles appartiennent à Dylan Vatier, un homme déjà connu pour vol avec violence. Jean-Paul et Ariane, qui connaissent ce dernier, précisent qu’il est récemment sorti de prison. Toutefois, ils peinent à comprendre pourquoi Dylan aurait agressé Anthony. Ariane révèle alors que l’avocat de Dylan n’est autre qu’Ulysse. Jean-Paul reste sceptique : il ne peut pas croire qu’Ulysse aurait orchestré une telle attaque. Ils décident d’interroger Dylan.

Au Mistral, Ophélie aperçoit Anthony se déplacer avec des béquilles et s’inquiète. Lorsqu’elle l’aborde, il lui répond qu’il préfère prendre ses distances. Anthony se rend ensuite au commissariat, où il raconte qu’Ulysse est venu le voir à l’hôpital dans un état de colère, frappant même un mur. Il remet à Ophélie un bracelet appartenant à son frère et la laisse sous le choc.



Ulysse accompagne Julie à son départ pour le Danemark, où elle est attendue par une amie. Bien que rassuré, Ulysse refuse son invitation à la rejoindre. Julie, en partant, lui avoue ses sentiments, mais Ulysse lui explique qu’ils ne sont pas réciproques. Aya retrouve Ophélie, troublée par les accusations contre Ulysse. Ophélie défend son frère, mais Aya reste dubitative, se demandant pourquoi Anthony mentirait.

Ulysse informe sa mère que Julie est partie. Vanessa, soulagée, s’inquiète néanmoins pour Anthony, dont les réactions deviennent imprévisibles. Ulysse surprend Ophélie en train d’écouter à la porte. Cette dernière confirme les soupçons de Vanessa sur Anthony, évoquant des problèmes financiers.

Au commissariat, Dylan finit par avouer l’agression d’Anthony. Une importante somme d’argent, retrouvée chez lui, le relie à un commanditaire. Sous la pression d’Ariane et Jean-Paul, il révèle que c’est Ulysse Kepler qui l’a payé.

Pendant ce temps, Babeth et Léa reçoivent leur repas livré par Baram. Ce dernier, en entendant leur conversation, semble troublé, mais reste silencieux. Plus tard, Baram, au Mistral, montre à Kilian les messages désagréables qu’il reçoit de clients impatients. Touché, Kilian lui offre un café et une part de tarte pour lui remonter le moral.

Baram rend visite à Eric, récemment sorti de l’hôpital avec des résultats normaux. Eric, inquiet pour Baram, propose de l’aider financièrement face à un créancier insistant, mais Baram refuse sèchement. Plus tard, Blanche, témoin de la scène, met en garde Eric contre l’idée de trop s’impliquer avec des sans-papiers.

De son côté, Blanche exprime son inquiétude à Luna et Jennifer : elle est sans nouvelles de Luna. Jennifer ajoute que son dernier parloir a été annulé sans explication. Ensemble, elles décident de contacter son avocate pour obtenir des informations. Plus tard, Barbara rencontre l’avocate de Luna, qui lui reproche d’avoir fourni un téléphone à Luna. Selon elle, cela pourrait expliquer l’interruption des visites. L’avocate exhorte Barbara à rester discrète, tout en promettant de se renseigner.

Barbara et Jennifer envisagent de faire parvenir un message à Luna, malgré les risques. Barbara propose une méthode évoquée par Abdel, impliquant un « lanceur de colis ». Jennifer, motivée par les risques pris par Luna, accepte de tenter le coup.

