Ici tout commence du 27 novembre : Anaïs en cuisine avec une belle idée ! (résumé + vidéo épisode 1055 en avance)

Ici tout commence du 27 novembre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1055 – Anaïs est de retour en cuisine pour sortir son fameux menu ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et la jeune femme expose à sa brigade et à Teyssier sa belle idée !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 27 novembre 2024 – résumé de l’épisode 1055

Il semble que la nuit ait apporté une solution à Anaïs ! Après l’échec de la veille, la jeune cheffe est déterminée à retrousser ses manches et à regagner la confiance de tout le cercle de Teyssier qu’elle a déçu. Pour cela, elle peut compter sur le soutien de son compagnon, Milan, qui a une idée originale : chaque membre de la brigade devra cuisiner avec un casque anti-bruit. Une expérience inédite qui leur permettra de se concentrer pleinement sur l’essentiel, de communiquer différemment et de porter une attention accrue à chaque détail. Malgré les réticences de Teyssier, Anaïs reste confiante. Aujourd’hui, elle compte bien surprendre tout le monde avec un menu audacieux, centré sur la redécouverte des sens.

Pendant ce temps là, entre Angèle et L’institut, les choses ne font que commencer… Les Lanneau reçoivent la visite d’un agent de l’aide sociale à l’enfance. Mais Inès va-t-elle enfin décider d’y mettre du sien ?



Ici tout commence du 27 novembre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.