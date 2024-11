Plus Belle La Vie du 27 novembre 2024 : Vanessa s’attaque à Anthony (résumé + extrait vidéo épisode 222 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 27 novembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 222 de PBLV – Vanessa passe à l’attaque aujourd’hui dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, en s’alliant à Apolline, elle fait une découverte capitale sur Anthony !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 27 novembre 2024 – résumé de l’épisode 222

Jean-Paul continue de douter de la culpabilité de Kepler. Il n’arrive pas à comprendre pourquoi Vatier aurait avoué aussi facilement et interroge Ariane sur les motivations possibles d’Ulysse. Elle pense qu’il pourrait chercher à se venger, mais Jean-Paul juge cette hypothèse peu probable, estimant qu’il n’y a aucune logique. Ariane suppose que Kepler pourrait craindre d’être accusé d’enquête biaisée. Jean-Paul, quant à lui, craint surtout que, s’ils se trompent, Kepler leur fera payer cher. Il décide donc d’organiser une confrontation. Plus tard, Jean-Paul confronte Kepler et Vatier. Kepler clame qu’il ment et se montre furieux, menaçant Vatier. Jean-Paul lui conseille de se calmer et espère qu’il ne cherche pas à se venger.

Vanessa et Apolline se retrouvent dans l’immeuble où se trouvent les bureaux d’Anthony. Apolline a trouvé l’adresse et informe Vanessa que ses affaires ne vont pas bien. Vanessa souhaite jeter un œil et demande à Apolline d’avoir une idée brillante… Plus tard, Apolline et Vanessa, déguisées en femmes de ménage, pénètrent dans les locaux d’Anthony, mais il n’y a rien à l’intérieur. Vanessa remercie Apolline pour son aide et les deux femmes se promettent de toujours pouvoir compter l’une sur l’autre. Elles sont interrompues par l’arrivée d’un vigile et s’enfuient, se retrouvant ensuite au cabinet. Apolline, impressionnée, lui confie qu’elle aurait adoré avoir une mère avec un tel sens de la famille.



Vanessa se rend chez Anthony et lui parle des locaux vides. Elle a compris qu’il tentait de se refaire en épousant Julie. Vanessa le menace de le détruire, mais Anthony rétorque qu’il la détruirait avant.

De leur côté, Jennifer et Babeth remettent leurs lettres et quelques objets à Barbara, qui les enferme dans une boîte. Elles cherchent un moyen de faire parvenir le colis. Babeth semble nerveuse à l’idée de trouver un lanceur de colis. Devant la prison, les filles repèrent un lanceur de colis. Babeth s’y rend, mais l’homme demande 150 euros. Jennifer décide de se débrouiller seule et lance le colis elle-même, bien que la caméra de surveillance l’ait filmée. Dans la cour, une femme remet le colis de Luna à un surveillant.

Thomas demande à Kilian ce qu’il aurait fait comme métier s’il n’avait pas travaillé au Mistral. Kilian n’en a aucune idée et lui demande pourquoi il se pose la question. Thomas se perd dans ses réflexions, se demandant ce qu’aurait été sa vie si leur père n’avait pas eu ce bar. Kilian lui rappelle tout ce qu’ils apportent aux gens, mais Thomas avoue qu’il aurait aimé pouvoir faire des études.

Thomas offre un jus à Zoé et discute avec elle de son bac. Zoé lui conseille de passer l’examen en candidat libre. Plus tard, Blanche rend visite à Thomas et lui propose de l’aider à préparer son bac. Thomas doute de sa capacité à réussir et Blanche réalise qu’il a peur du jugement des autres.

VIDÉO Plus belle la vie du 27 novembre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.