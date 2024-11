Ici Tout Commence spoiler : Anaïs confie à Milan que... (vidéo épisode du 27 novembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Anaïs a traversé une période très difficile dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Mais la jeune femme a pu compter sur le soutien de Milan, qui a même été prêt à risquer sa place à l’institut pour elle. Et dans quelques jours, Anaïs va dire pour la première fois à Milan qu’elle l’aime…











Anaïs et Milan célèbrent leur succès avec fierté. Ensemble, ils ont brillamment relevé le défi qu’Anaïs s’était fixé : impressionner l’ensemble du carnet d’adresses de Teyssier. Lors d’un moment romantique à deux, ils reviennent sur les récents événements survenus à l’Institut.

Ce moment privilégié est l’occasion pour eux de se déclarer leur amour. Anaïs confie à Milan toute la gratitude et l’affection qu’elle lui porte, pleinement consciente des risques qu’il a pris pour l’aider. Elle sait qu’elle n’aurait jamais pu surmonter cette épreuve sans son soutien. Et lorsque les mots ne suffisent plus à exprimer la profondeur de leurs sentiments, ils trouvent une autre façon de se le démontrer…

