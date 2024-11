Ici Tout Commence spoiler : Angèle manipule Carla ! (vidéo épisode du 3 décembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Angèle ne va pas hésiter à manipuler Carla dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, la soeur de Raphaël va continuer de tisser sa toile et elle va inviter Carla et Bérénice à déjeuner… L’occasion pour elle de vanter les mérites de son frère et de descendre Rose !











Angèle a invité Carla, accompagnée de sa compagne Bérénice, à partager un repas en sa compagnie et celle de Coline. Ce moment convivial est aussi l’occasion pour Angèle, l’ancienne belle-sœur de Rose, d’évoquer le souvenir de Raphaël, son frère défunt, auprès de sa nièce. Elle lui dépeint un portrait flatteur : celui d’un homme exceptionnel, généreux et débordant de vie. Photos à l’appui, elle insiste sur l’amour profond qui unissait Rose et Raphaël, affirmant que leurs parents ont vécu une relation heureuse jusqu’à ce que la maladie de Rose vienne tout bouleverser.

Carla semble troublée par ces révélations. Bérénice, quant à elle, n’hésite pas à intervenir pour rappeler les faits réels et nuancer ce récit idéalisé. Surtout quand Angèle ose dire que Raphaël était fou de joie à l’idée de devenir papa ! Bérénice rappelle qu’il a fait croire à Rose qu’elle était morte et l’a déposée à l’ASE…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1060 du 3 décembre 2024, Angèle manipule Carla

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

