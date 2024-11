Star Academy du 28 novembre 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 28 novembre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de mercredi des académiciens au château. Au réveil, Marguerite dit à Maureen qu’elle a rêvé qu’elle était immunisée par les profs et elle par les élèves…





Place au cours d’expression scénique avec Marlène. Elle leur fait travailler ce qu’il pourrait dire au public sur la tournée. Ebony craque, elle pleure en disant qu’elle a peur que l’on ne la voit pas telle qu’elle est.







Marguerite parle à Ebony, on lui a appris que cette nuit Charles a eu des propos disant qu’il ne l’apprécie pas… Elle n’est pas à l’aise avec le fait qu’il est hypocrite.

Place ensuite au cours de chant avec Sofia. Elle axe son cours sur la résonnance via des cris d’animaux.



Michaël Goldman vient ensuite annoncer le résultats des évaluations. C’est Marguerite qui ressort vainqueure des évaluations, les professeurs ont choisi de l’immuniser ! Il la félicite, c’était très réussi. Et il annonce ensuite le résultat des votes des élèves, qui ont choisi d’immuniser Maureen. Marguerite révèle à Michaël qu’elle avait rêve de ce résultat !

Si Marguerite et Maureen sont sur un petit nuage, les autres sont évidemment très déçus. Les élèves découvrent le classement : Ebony et Marguerite 1ères, Charles 2ème, Maïa 3ème, Maureen 4ème, Julie 5ème, Franck 6ème, Ulysse et Marine 7èmes.

Fanny et Lucie arrivent pour la répartition des chansons du prime : Julie et Marine chanteront « Immortelle » avec Lara Fabian, Ulysse et Maïa chanteront « Cosmo » avec Soprano, Franck et Charles avec Yodélice « Fête de trop ». Marguerite chantera avec Pierre Garnier « Chaque seconde ». Maureen et Ebony reprendront « L’envie » de Johnny Hallyday.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 28 novembre

