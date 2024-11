Ici Tout Commence spoiler : Bérénice fait une révélation à Carla (vidéo épisode du 4 décembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire qu’Angèle va sacrément semer le trouble à l’institut dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, si Rose est folle d’inquiétude au sujet de Carla, Bérénice ne voit pas non plus l’arrivée de la tante de Carla d’un bon oeil… Et dans quelques jours, Angèle va réussir à créer des tensions entre les deux jeunes femmes !











Publicité





La tension est à son comble entre Carla et Bérénice. Depuis le déjeuner chez Angèle, la fille de Rose ne décolère pas contre sa compagne. Alors que Carla espérait simplement un peu de soutien, Bérénice a laissé exploser sa frustration et son sentiment d’injustice. Elle n’a pas su contenir son agressivité envers Angèle, évoquant sans détour la véritable nature de Raphaël. Cette attitude n’a fait qu’aggraver une situation déjà délicate pour Carla.

Bien que Bérénice se soit expliquée et ait tenté de se justifier, la colère de Carla reste vive. Bérénice lui explique qu’elle doit se méfier d’Angèle, Carla comprend qu’elle lui cache quelque chose et l’encourage à parler… Et la révélation qu’elle s’apprête à lui faire pourrait bien bouleverser une fois de plus toutes les certitudes de Carla…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Angèle manipule Carla ! (vidéo épisode du 3 décembre)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1061 du 4 décembre 2024, Bérénice cache quelque chose à Carla

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.