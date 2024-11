Ici Tout Commence spoiler : Teyssier apprend une terrible nouvelle (vidéo épisode du 26 novembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Teyssier va apprendre une terrible nouvelle dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Milan lui annonce qu’Anaïs a choisi d’abandonner !











Milan se rend dans le bureau du directeur de l’Institut pour exprimer son inquiétude au sujet d’Anaïs. Troublé, il confie à Teyssier et Clotilde qu’Anaïs envisage de quitter définitivement le Double A et l’Institut. En grande détresse, Anaïs peine à s’adapter à ses prothèses auditives, ce qui la fait énormément souffrir. Découragée, elle est convaincue que sa carrière est désormais compromise et veut arrêter le Double A. Déterminé à tout faire pour l’aider, Milan s’apprête à formuler une demande très particulière à Teyssier…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1055 du 26 novembre 2024, Anaïs veut tout abandonner

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.