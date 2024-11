Star Academy du 21 novembre 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 21 novembre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de mercredi des académiciens au château. Les filles débutent la journée en chantant « Laissez moi danser » dans le salon. Les garçons n’apprécient pas le bruit… Charles râle.











La journée commence avec le cours de sport de Ladji. Il vient accompagner d’athlètes des jeux paralympiques ! Les élèves testent de courir avec une personne aveuglée et un guide. Et un chien est présent, les académiciens sont ravis !

Place ensuite au cours de théâtre. Il leur fait travailler leur diction.

L’après-midi, Michaël vient annoncer les noms des trois nommés : Masseo, Ulysse et Maïa. Ulysse est abattu et se traite de looser…



Fanny et Lucie arrivent pour les attributions des titres du prime : Julie chantera « Donne moi le temps » avec Jenifer, Marguerite chantera « Hélène » avec Roch Voisine, Marine chantera « Je t’écris » de Grégory Lemarchal avec Camille Lou, Maureen chantera « Je viens du Sud » avec Chimène Badi, Franck chantera « Foule sentimentale » avec Patxi. Ebony aura un tableau chanté dansé sur une chorégraphie de Kamel Ouali sur « Sweet dreams ». Et une partie de la Star Ac 4 sera là ! Quant à Ulysse, Maïa et Masseo, ils auront chacun une chanson, et une ensemble « Quelques mots d’amour ».

Marine appelle sa mère, qui la recadre au sujet des tâches ménagères. Et Ebony rejoint Kamel et ses danseurs en salle de danse pour préparer son tableau pour le prime.

Le soir, alors que les filles dorment, les garçons arrivent ! Ils chantent et tapent sur des casseroles !

