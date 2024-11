Ici Tout Commence spoilers : Anaïs gravement malade, Marc amoureux, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 18 au 22 novembre 2024)

Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 18 au 22 novembre 2024 – Déjà curieux de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine pour dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Si tel est le cas, c’est le moment ! En effet, comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut vous dire que la semaine va être marquée par les suites de l’agression d’Anaïs.







Publicité





En effet, alors que la jeune femme a violemment heurté le sol lors de la dispute entre Milan et sa vieille connaissance, Anaïs ne va pas bien. Elle a de fortes douleurs à l’oreille et des vertiges ! Milan interroge Constance et découvre qu’Anaïs est certainement gravement malade et qu’elle pourrait perdre l’audition !

De son côté, Coline tente de recoller les morceaux avec sa mère. Et Jim comprend que Marc est amoureux de Rose ! Avec Carla, ils décident de jouer les entremetteurs…



Publicité





Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 18 au 22 novembre 2024

Lundi 18 novembre 2024 (épisode 1048) : Au Double A, Anaïs rend son tablier. Coline et Angèle replantent la graine d’une relation apaisée. A L’institut, Malik prend le melon !

Mardi 19 novembre 2024 (épisode 1049) : Anaïs ne sait plus quel son de cloche écouter. De son côté, Coline souhaite aider sa mère à mettre du beurre dans les épinards. Malik trouve une nouvelle façon d’exploiter son don…

Mercredi 20 novembre 2024 (épisode 1050) : Anaïs est prête à se tuer à la tâche ! A L’institut, Alice a l’air au bout du rouleau… Teyssier se régale de son nouveau passe-temps.

Jeudi 21 novembre 2024 (épisode 1051) : En cuisine, Anaïs développe son oreille musicale. Alice se fait cuisiner par Teyssier ! Jim comprend que son père craque pour quelqu’un !

Vendredi 22 novembre 2024 (épisode 1052) : Anaïs réduit ses opposants au silence. Alice devient pleinement elle-même. Carla et Jim se font prendre à leur propre piège…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : une terrible nouvelle pour Anaïs (vidéo épisode du 20 novembre)

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 18 au 22 novembre 2024

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici