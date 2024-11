Star Academy du 16 novembre 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du samedi 16 novembre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de vendredi des académiciens. Tôt le matin, direction le studio 217 pour les répétitions du prime.





Les nommés répètent « Avec classe » de Corneille. Ils sont loin d’imaginer qu’en coulisses, Corneille prépare la surprise qu’il va leur faire pendant le prime !







Surprise pour Marine sur les répétitions : Beth Ditto la rejoint à la place d’Ebony ! Marine est super contente mais se met la pression.

Les invités surprises du prime arrivent dans les coulisses : les frères de Marguerite, la grand-mère et la petite amie d’Ulysse, et le petit copain de Maureen. Le directeur et les profs se mettent en place, et le prime commence ! A la fin du duo entre Marguerite et Julien Doré, ses frères arrivent et elle est très émue !



Julie a ensuite à son tour la surprise de chanter avec Louane. Et Maureen découvre son petit ami à la fin de son duo avec Aliocha Schneider. Quant à Ulysse, il est surpris de découvrir sa petite amie et sa grand-mère.

A l’heure du verdict, Charles est sauvé par le public tandis que les élèves décident de sauver Masseo. Emma est éliminée !

Les académiciens rentrent au château à la fois tristes pour Emma et heureux de leur prime. Ils découvrent ensuite le courrier laissé par Emma.

