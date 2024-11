Ici Tout Commence spoilers : Rose face à un retour, Anaïs sous pression, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 11 au 15 novembre 2024)

Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 11 au 15 novembre 2024 – Impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine pour dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Si tel est le cas, c’est le moment ! En effet, comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut vous dire que la semaine va être marquée par la pression de Teyssier sur Anaïs.







En effet, Teyssier compte bien secouer la cheffe du Double A afin qu’elle se reprenne. Il lui impose Milan comme second et leur duo s’annonce explosif ! De son côté, Coline doit faire face à l’arrivée de sa mère, qui n’est pas au courant qu’elle étudie à l’institut. Coline lui a menti… La soeur de Raphaël ne sera certainement pas ravie d’apprendre qu’elle est aux côtés dr Rose et Carla.

Et pour Rose, l’heure est au choix alors que Paul est de retour. Que va-t-elle décider alors qu’elle s’est rapprochée de Marc, qui sera lui aussi bientôt de retour ?



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 11 au 15 novembre 2024

Lundi 11 novembre 2024 (épisode 1043) : Teyssier contraint Anaïs à avoir une confiance aveugle en lui. A L’atelier, il est temps pour Jude de passer le flambeau. En cuisine, Alice fait un scandale.

Mardi 12 novembre 2024 (épisode 1044) : Au Double A, Milan met le feu aux poudres. Pour faire leurs preuves, les élèves du Master n’ont pas froid aux yeux ! En cours de pâtisserie, Gaspard devient une crème.

Mercredi 13 novembre 2024 (épisode 1045) : Anaïs laisse sa casserole déborder. De son côté, Coline se met dans la panade… Alice découvre quelque chose qui pourrait bien lui changer la vie.

Jeudi 14 novembre 2024 (épisode 1046) : Anaïs et Milan forment un cocktail explosif ! Lors du cours de Teyssier, Thelma fait face à une puissante crise identitaire. Rose retrouve un vieil ami…

Vendredi 15 novembre 2024 (épisode 1047) : Face aux inquiétudes de son entourage, Anaïs fait la sourde oreille. Coline s’emprisonne dans sa propre toile. Pour Rose, il est temps de faire un choix.

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 11 au 15 novembre 2024

vidéo à venir

