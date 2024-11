Ici Tout Commence spoilers : Teyssier reprend les commandes, la vérité éclate, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 4 au 8 novembre 2024)

Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 4 au 8 novembre 2024 – Déjà curieux de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine pour dans votre série « Ici tout commence » ? Si tel est le cas, c’est le moment ! En effet, comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut vous dire que la semaine va être marquée par le grand retour du chef Teyssier !







Publicité





En effet, Emmanuel est de retour et il reprend les commandes de l’institut Auguste Armand. Et on peut dire que les élèves de 1ère année ne s’attendait pas à ça !

Et alors que Delobel cherche toujours le fameux corbeau, Quentin révèle qu’il s’agit d’Emi ! Quant à Olivia, elle joue les mères poules pour Sabri.



Publicité





Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 28 octobre au 1er novembre 2024

Lundi 4 novembre 2024 (épisode 1038) : Delobel prouve aux élèves qu’ils ont encore beaucoup à apprendre ! Gaëtan se retrouve au cœur d’une lutte qui ne le laissera pas indemne… En cours avec Hortense, les Première Année affrontent leur pire cauchemar.

Mardi 5 novembre 2024 (épisode 1039) : A L’institut, Jasmine débusque un corbeau. De son côté, Olivia essaie de percer l’armure de Sabri. La nouvelle promotion découvre le symbole de L’institut.

Mercredi 6 novembre 2024 (épisode 1040) : Emi se bat vaillamment pour son honneur. Pour Sabri, Olivia se métamorphose en maman poule. En cours, Carla découvre que deux couleurs opposées ne sont pas toujours complémentaires.

Jeudi 7 novembre 2024 (épisode 1041) : Pour se sortir d’affaire, Delobel déploie sa technique secrète. Milan n’a pas fini de mettre des bâtons dans les roues d’Anaïs ! De son côté, Milan reçoit une drôle d’offre d’emploi.

Vendredi 8 novembre 2024 (épisode 1042) : Pour la première fois, Emi ose aller de l’avant. Au tour d’Anaïs de se lancer dans un pari risqué… Clotilde prouve à Carla que les mélanges inattendus sont parfois les meilleurs !

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Quentin révèle qui s’en prend à Delobel sur Oz ! (vidéo épisode du 6 novembre)

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 28 octobre au 1er novembre 2024

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici