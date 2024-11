Quelle époque du 2 novembre 2024 : les invités ce soir sur France 2

Publicité





Quelle époque du 2 novembre 2024, les invités – Ce samedi soir en deuxième partie de soirée, Léa Salamé vous donne rendez-vous sur France 2 pour le premier numéro inédit de la saison de « Quelle époque ! ». Quels sont les invités de Léa Salamé aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 23h15 sur France 2, juste après « N’oubliez pas les paroles », ou sur france.tv pour le replay.







Quelle époque du samedi 2 novembre 2024 : les invités

Exceptionnellement cette semaine, pas d’inédit ! L’équipe fait une pause et Quelle époque est en mode best-of.

Retrouvez les meilleurs moments de l’émission avec l’ensemble des invités reçus par Léa Salamé depuis le début de la saison : Flavie Flamant, Julien Arnaud, Tony Estanguet, Aurélie Aubert, championne paralympique de boccia et première médaillée de l’histoire de ce sport, Caroline Fourest, Arthur, Sonia Mabrouk, Femi The SScorpion, le duo derrière le phénomène Instagram « Notes to strangers » en France, Evan et Charli, Isabelle Nanty, Lucien Jean-Baptiste, François-Xavier Demaison, Patrick Timsit, Victor Belmondo et Théo Christine, Swann Périssé, Alain Robert, Rym Momtaz, Karine Makari (Coco Makmak), Béatrice Dalle, Roman Kolinka, Jean-Pierre Foucault, Valérie Trierweiler et Constance Vergara, Rym Momtaz, Kamel Daoud, Club France football P.P.T, Vincent Lemire, Dimitri Pavadé, Adèle Exarchopoulos, François Civil, Gilles Lellouche, Barbara Schulz, Michaël Youn, Alain Marschall et Olivier Truchot, Hélène Rollès, Weneroi, Jean-Michel Décugis et Vincent Gautronneau, David Hallyday, Nagui, Roselyne Bachelot, Hassan Guerrar, Karim Bouamrane, Jérémy Nicollin, Alexia Laroche-Joubert, Anaïde Rozam, Marie Colomb, Michel Fugain, Zaho de Sagazan, Laurent Gerra, Sébastien Lecornu, P. Matthieu Jasseron, Francis Ngannou, et Laurence Haïm



Quelle époque, rappel du concept

Un talk-show spectaculaire, divertissant et plein d’humour, « Quelle époque ! » se présente comme une émission hybride, mêlant société et divertissement pour explorer les profondes transformations, les fractures importantes et les débats idéologiques marquants de notre époque.

Cette émission dynamique met en lumière une société en constante évolution, caractérisée par une jeunesse en mutation, des personnalités affirmées, de nouveaux modes de vie et une créativité débordante. « Quelle époque ! » se positionne comme un lieu de rencontres et de débats, réunissant des figures marquantes de l’actualité culturelle, sociale, politique et médiatique, tant dans la vie réelle que sur les réseaux sociaux.

Le plateau est imaginé comme une arène où se croisent et débattent artistes, polémistes, intellectuels, politiques, grands sportifs, personnalités influentes et témoins de l’actualité, ainsi que de nouveaux talents et jeunes influenceurs. Léa Salamé, au cœur de cette arène, sonde les pulsations de cette époque singulière, la célébrant ou la critiquant, mais jamais de manière gratuite.

Entourée de personnalités incisives, drôles et étonnantes, elle offre une perspective captivante sur les enjeux et les dynamiques qui façonnent notre monde contemporain.

