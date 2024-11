« La fête de la chanson à l’orientale » du 22 novembre : les artistes invités ce soir sur France 3

Publicité





« La fête de la chanson à l’orientale » au programme TV du vendredi 22 novembre 2024 – Ce soir sur France 3, à l’approche des fêtes de fin d’année, Laury Thilleman et André Manoukian vous offrent une parenthèse musicale sous le ciel au Marocain avec un nouveau show festif et ensoleillé !





A découvrir dès 21h05 sur France 2 et sur France.TV.







« La fête de la chanson à l’orientale » du 22 novembre 2024

Après deux éditions mémorables à Marrakech, les stars de la scène française et internationale s’installent cette fois à Tanger pour vous offrir une soirée festive inoubliable !

Sous un ciel étoilé, un plateau d’exception réunit des artistes pour des duos exclusifs et des reprises des plus grands tubes de la variété. Le tout accompagné par trois orchestres spécialement formés pour l’occasion : oriental, symphonique et pop.



Les artistes vous invitent à découvrir Tanger et ses alentours : les ruelles pittoresques de la médina, le mythique cap Spartel et son phare dominant l’océan, la majestueuse casbah, et le point magique où l’Atlantique rencontre la Méditerranée. De la ville bleue d’Asilah aux paysages enchanteurs, Khaled, Dany Brillant et Chico & the Gypsies se promènent dans ces décors féeriques avant de chanter face à la mer, pour une soirée riche en rêve et en évasion.

Au programme : des tubes intemporels revisités. Gilbert Montagné enflamme la scène avec *On va s’aimer*, Enrico Macias s’entoure de Chico & the Gypsies pour une version flamenco de *L’Oriental*, et Faudel fait son grand retour avec *Tellement je t’aime*, son hit emblématique. Anggun rend hommage à Françoise Hardy en interprétant une version orientale du classique *Mon amie la rose*.

Des performances uniques en solo ou en duo, sublimées par la richesse de la musique orientale, pour une soirée d’émotions et de partage inégalée !

Programme et artistes invités

Avec Chico et les Gypsies, Enrico Macias, Chimène Badi, Gilbert Montagné, Khaled, Ycare, Mimaa, Faudel, Dany Brillant, Anguun, Anne Sila, Symon, Agustin Galiana, Ouidad, Salomé de Bahia, Amadou & Mariam.