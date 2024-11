Le Meilleur Pâtissier : qui a été éliminé le 21 novembre ? Qui a le tablier bleu ? (résumé + replay épisode 7)

Publicité





Le Meilleur Pâtissier le pâtissier éliminé du 21 novembre 2024 – Quel pâtissier amateur a été éliminé ce soir à l’issue de l’épisode 7 de la saison 13 de l’émission « Le Meilleur Pâtissier » ? Cyril Lignac et Mercotte ont fait leur choix !





Et à l'issue de cet épisode spécial illusion pâtissière, c'est finalement Romain qui a été éliminée.







Sur l’épreuve créative, les pâtissiers avaient pour défi de créer un gâteau trompe-l’œil plus vrai que nature. José et Tsiory se sont démarqués alors que Laurène et Timothée ont fait des flops.

Pour l’épreuve technique, il fallait recréer le célèbre « gâteau illusion d’optique » de Kevin Ollivier, chef pâtissier d’un prestigieux palace suisse. C’est Timothée qui a remporté l’épreuve tandis que Romain a fini dernier.



Et enfin sur l’épreuve surprise, les pâtissiers devaient réaliser un fruit en trompe-l’œil et battre Thibaut Lefils, finaliste de la saison 12 et expert en fruits en trompe-l’œil. Personne n’a réussi à le battre, mais Laurène a bluffé Cyril et Mercotte. Elle remporte le cupcake d’or et se qualifie pour la semaine prochaine.

Le Meilleur Pâtissier du 21 novembre 2024 : Tsiory tablier bleu, Romain éliminé

Cyril et Mercotte ont désigné le tablier bleu. Il est attribué à Tsiory ! Et pour le pâtissier éliminé, c’est finalement Romain qui a été éliminé !

Rendez-vous le jeudi 28 novembre à 20h10 sur M6 pour suivre l’épisode 8. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle sera rapidement dispo en replay gratuit sur M6+.