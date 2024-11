Publicité





La Grande Librairie du 6 novembre 2024, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Qui sont ses invités ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 6 novembre 2024 : invités et sommaire

Quel avenir pour l’Amérique ? Cette semaine, juste après l’élection présidentielle américaine, La Grande Librairie propose une émission spéciale et passionnante où la parole est donnée aux écrivains. Augustin Trapenard accueille Douglas Kennedy, Eddy L. Harris, Marc Dugain, Katherine Pancol, Philippe Labro, Marie Vingtras et Bénédicte Dupré Latour.

DOUGLAS KENNEDY

Ça veut dire quoi, être américain ? C’est la question que pose « Ailleurs, chez moi » (Belfond), le nouveau livre de Douglas Kennedy. Il y poursuit une réflexion de près de 40 ans sur son pays, qu’il a regardé de loin avant de retourner y vivre, il y a une quinzaine d’années.



EDDY L.HARRIS

Eddy L. Harris signe avec Confession américaine (Liana Levi) une saisissante remise en cause du rêve américain, il dialoguera avec Douglas Kennedy autour de la figure de l’intellectuel aujourd’hui, dans des États-Unis… ô combien désunis.

MARC DUGAIN

Les États-Unis, le réalisateur et écrivain Marc Dugain y a vécu. Depuis La Malédiction d’Edgar, il en a traqué les mythes, les légendes et les mensonges… Avec « L’Avion, Poutine, l’Amérique… et moi » (Albin Michel), il imagine la vie d’un jeune banquier qui devient espion et écrivain.

KATHERINE PANCOL

L’écrivaine aux plus de 6 millions de lecteurs est de retour avec « Sous les platanes de Manhattan » (Albin Michel). Elle nous racontera aussi ses aventures américaines depuis les années 1970 en tant que journaliste, jusqu’à cette dernière campagne présidentielle qu’elle a suivie au jour le jour…

PHILIPPE LABRO

Le premier livre que Philippe Labro consacrait aux États-Unis, c’était sur Al Capone, il y a… 64 ans ! Avec « Deux gimlets sur la

5e avenue » (Gallimard), il dépeint une Amérique contrastée : romantique à souhait mais aussi hantée par des fantômes, de la guerre du Vietnam à l’effondrement des tours jumelles.

MARIE VINGTRAS

Nous nous demanderons aussi en quoi l’Amérique fait partie, tout Français que nous sommes, de notre imaginaire… et de notre littérature ! C’est ce que montre avec tant de talent Marie Vingtras, dans « Les âmes féroces » (L’Olivier).

BÉNÉDICTE DUPRÉ LATOUR

Dans son premier roman, « Terres Promises » (Éditions du Panseur), Bénédicte Dupré Latour nous plonge dans une Amérique fantasmée, de fiction et de papier !

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 6 novembre 2024 à 21h sur France 5.