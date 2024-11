« La télé des années 2000 » : votre documentaire ce soir sur France 3 (1er novembre)

Publicité





« La télé des années 2000 » du 1er novembre 2024 – Ce vendredi soir sur France 3, direction « La télé des années 2000 » avec un documentaire en deux parties.





Un documentaire inédit à voir sur France 3 dès 21h05 mais aussi en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







« La télé des années 2000 » : présentation

Au tournant de l’an 2000, l’excitation et l’appréhension étaient palpables : que nous réservaient ces nouvelles décennies ? Le monde allait-il connaître des bouleversements majeurs ? Après la transition, le paysage audiovisuel français (PAF) a, en effet, subi de profonds changements. De nouveaux visages sont apparus, des concepts d’émissions novateurs ont émergé, et les grandes chaînes de télévision se sont lancées dans une course effrénée pour captiver les audiences et conquérir des parts de marché.

(Re)découvrez l’esprit impertinent et rafraîchissant des années 2000, période qui a revitalisé la télévision française. Entre rires et moments d’émotion, scènes cultes et archives rares, plongez dans une époque où internet et réseaux sociaux n’étaient encore qu’à leurs balbutiements.



21h05 – Partie 1 : La guerre des chaînes est lancée

Au début des années 2000, les animateurs télé se sont imposés comme les nouvelles célébrités, volant la vedette aux stars du cinéma et s’affichant en couverture des magazines. Des personnalités comme Nikos Aliagas, Benjamin Castaldi, Flavie Flament ou Marc-Olivier Fogiel sont devenues familières au quotidien des téléspectateurs. Cette période marque une véritable bataille des audiences, où tous les coups sont permis : TF1, leader incontesté, voit M6, encore surnommée « la petite chaîne qui monte », révolutionner le PAF en 2001 avec Loft Story, première émission de télé-réalité en France. Le service public, de son côté, aligne une équipe d’animateurs emblématiques, tandis que « l’esprit Canal », si célèbre dans les années 1990, commence peu à peu à s’effacer.

23h20 – Partie 2 : Quand les anonymes deviennent des stars

Avec l’apparition de la télé-réalité en 2001, M6 a remporté la première manche avec Loft Story. TF1 se devait de réagir et riposte avec Star Academy, télé-crochet moderne qui, comme son rival, transforme des anonymes en véritables stars. Ces personnes ordinaires vont alors devenir les héros des années 2000 sur toutes les chaînes, à travers des émissions cultes comme « C’est mon choix », « Stars à domicile », « Popstars », « Y a que la vérité qui compte » ou encore * »Greg le millionnaire ».