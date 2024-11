« Astrid, Raphaëlle et Alexandra Ehle », le crossover ce soir sur France 2 (1er novembre)

Publicité





Astrid et Raphaëlle du 1er novembre 2024 – Ce vendredi soir à la télé, France 2 diffuse le crossover des série « Astrid et Raphaëlle » et « Alexandra Ehle ». Un épisode spécial qui voit naître une coopération inédite entre Astrid, Raphaëlle et Alexandra Ehle, pour résoudre une mystérieuse affaire… à recomposer !





A suivre dès 21h05 sur France 2 mais aussi en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Publicité





Astrid, Raphaëlle et Alexandra Ehle du 1er novembre : votre épisode ce soir

À Paris, Astrid et Raphaëlle font une découverte macabre : un œil humain au fond d’un bocal d’oignons. Simultanément, à Bordeaux, Alexandra Ehle examine un cadavre auquel il manque les deux yeux. Lorsque le juge décide de réunir les éléments de l’enquête, Astrid, Raphaëlle et Alexandra réalisent qu’elles vont devoir unir leurs forces, pour le meilleur et pour le pire !

Au programme : mystère de famille et maladie rare, sans oublier une touche de nostalgie, un peu de muscadet, une course-poursuite à vélo, et… un champignon pleurote.



Publicité





Le casting

Avec Julie Depardieu (Alexandra Ehle), Lola Dewaere (Raphaëlle Coste), Sara Mortensen (Astrid Nielsen), Bernard Yerlès (Antoine Doisneau)

« Astrid et Raphaëlle » revient ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV