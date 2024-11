Le Meilleur Pâtissier du 14 novembre : l’épisode 6 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

Publicité





Le Meilleur Pâtissier du 14 novembre 2024 – Ce jeudi soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 13 inédite de son concours culinaire « Le Meilleur Pâtissier ». Animaux tout choco, mécanismes en chocolat et autres créations de prestige : le chocolat va couler à flots pour cette « spéciale chocolat » ! Exceptionnellement, les pâtissiers s’affronteront en équipe : les fanas du chocolat au lait contre ceux qui penchent plus pour le chocolat noir !





A voir dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur M6+.







Le Meilleur Pâtissier du 14 novembre 2024, présentation de l’épisode 6 « Le chocolat dans tous ses états »

Épreuve créative : les animaux tout choco

Les pâtissiers devront réaliser un animal en chocolat qui incarne leur personnalité : cheval, kangourou, tortue, koala, écureuil… Leur mission ? Créer leur animal totem tout en chocolat, avec une surprise gourmande cachée à l’intérieur, que le jury découvrira lors de la dégustation.

Épreuve technique : la noisette en chocolat de Maxime Frédéric

Pour cette épreuve, Le Meilleur Pâtissier reçoit l’un des plus grands talents de la pâtisserie : Maxime Frédéric, chef pâtissier du prestigieux Cheval Blanc. Il dévoilera sa célèbre création animée par un mécanisme tout chocolat : « La noisette ». Les candidats devront suivre ses instructions à la lettre pour donner vie à cette délicate pièce lors de la dégustation.



Épreuve surprise : une création chocolat 5 étoiles !

Les pâtissiers seront ensuite challengés à sublimer les copeaux de chocolat dans une création digne des plus grands établissements. Étienne Leroy, chef pâtissier de la maison Lenôtre, jugera cette épreuve. La meilleure création remportera le cupcake d’or, offrant une immunité précieuse, et sera commercialisée dans la boutique emblématique de Lenôtre.

Enfin, entre les équipes de chocolat au lait et de chocolat noir, laquelle remportera la victoire du jour ? Qui gagnera le tablier bleu et qui devra quitter la compétition ?

Le Meilleur Pâtissier saison 13, rappel de la présentation de la saison

Cette année, dans « Le Meilleur Pâtissier », l’actrice Laëtitia Milot rejoint le chef Cyril Lignac et Mercotte pour une nouvelle saison encore plus gourmande. Nos 14 pâtissiers amateurs, venus de France et de Belgique, devront faire preuve de technique et de créativité pour séduire le jury et impressionner les plus grands noms de la pâtisserie française. Au programme : une saison riche en rebondissements, des épreuves revisitées et des nouveautés mémorables. À la clé, le très convoité trophée du « Meilleur Pâtissier » !