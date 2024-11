Les 12 coups de midi du 27 novembre : Emilien à la peine, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?

Publicité





Les 12 coups de midi du 27 novembre 2024, 427ème victoire d’Emilien – Mais jusqu’où ira Emilien dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi » ? C’est la question que tout monde se pose alors que le Maître de Midi a signé une nouvelle victoire aujourd’hui. Avec 2 erreurs sur le Coup de Maître, il, a remporté 100 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 27 novembre, toujours rien de plus sur l’étoile mystérieuse

Emilien voit donc sa cagnotte totaliser 1.743.379 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, on a toujours que la photo de fond se dévoile un peu plus. Rappelons qu’il s’agit de la ville de New-York, aux Etats-Unis, et plus précisément le quartier de Manhattan.

Qui se cache derrière cette étoile ? Difficile à dire, d’autant qu’elle n’a pas encore été trouvée sur les tournages.

Noms déjà proposés : Cyril Lignac



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 27 novembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+