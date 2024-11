Les 12 coups de midi du 4 novembre : Emilien fait fort, nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

Publicité





Les 12 coups de midi du 4 novembre 2024, 402ème victoire d’Emilien – Emilien a fait fort ce lundi midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Il a fait un Coup de Maître à 10.000 euros et a pu de nouveau tenter sa chance face à l’étoile mystérieuse, où un nouvel indice est apparu.











Publicité





Les 12 coups de midi du 4 novembre, encore un indice sur l’étoile mystérieuse

La cagnotte d’Emilien totalise ainsi 1.662.251 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, on a désormais un nouvel indice. Ça semble être des pinceaux ! Cet indice s’ajoute aux précédents : l’île de Sercq en photo de fond, un tableau noir avec des opérations mathématiques, et un poulpe. Emilien a proposé sans grande conviction Orlando Bloom, mais c’est râté.

Qui se cache derrière cette étoile ? Ce pourrait être Nicole Kidman, qui a tourné le film « Les autres » dans les Îles Anglo-Normandes et dont les deux parents étaient professeurs.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Gérald de Palmas, Manu Payet, Ed Sheeran, Keira Knightley, Orlando Bloom



Publicité





Les 12 coups de midi, vidéo replay du 4 novembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+