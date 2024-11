Les Cinquante du 15 novembre 2024 : qui est éliminé ? Qui a une seconde chance ? (résumé + replay épisode 55)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 55 du vendredi 15 novembre 2024 – C’est parti pour l’épisode 55 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que le Lion annonce le verdict entre Hillary et Alex.





Et c’est finalement Hillary qui est sauvée avec seulement une voix de plus qu’Alex ! Alex est éliminés, tout comme Jade, Enzo et Colette.







Il est ensuite l’heure de dire au revoir pour les éliminés. Enzo informe Alex que la veille, Eddy lui a confié qu’il voulait éliminer Jordan et Alex. Enzo parle ensuite à Coumba, il lui confie qu’Eddy lui a dit qu’il ne lui faisait pas confiance… Les joueurs confrontent ensuite tous Eddy, qui se retrouve dans une situation compliquée. Jordan annonce déjà à Eddy que s’il se retrouve sur le banc, il le sortira.

Enzo, Jade, Colette et Alex partent et découvrent ensuite qu’ils ne sont pas encore complètement éliminés ! Ils sont conduits dans la salle de la seconde chance, où Amélie les accueille. Ils sont face au ticket d’or, Amélie leur explique qu’ils vont s’affronter pour le gagner. Ce ticket d’or les emmènera à la semaine de la finale ! Ils affronteront les autres dans l’arène pour tenter de faire partie des 7 finalistes de la saison.



Place au jeu, les animaux distribuent 50 aiguilles et un fil rouge. Les deux premiers joueurs à enfiler les aiguilles sur le fil se qualifieront pour la manche finale. Enzo est le premier à réussir ! Et Jade réussit à son tour ! Colette et Alex sont éliminés. Place à la dernière manche pour Jade et Enzo, avec 100 aiguilles à mettre sur le fil !

Les Cinquante, le replay du 15 novembre

Si vous avez manqué l’épisode 55 ce vendredi 15 novembre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 18 novembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 56.