Un Si Grand Soleil du 18 novembre : Manu s’en prend violemment à Eliott (résumé épisode 1514 en avance)

Un si grand soleil du 18 novembre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1514 en avance – Qu’est-ce qui vous attend lundi dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 18 novembre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Muriel est inquiète et essaie d’appeler Eve, mais elle est sur messagerie. Elle appelle Florent pour lui dire que la police a emmené Eliott pour l’interroger la veille au soir et elle n’a pas de nouvelle. Florent tente de la rassurer, il aurait été prévenu s’il était en garde à vue. Il va se renseigner et il la tient au courant.

Johanna est de retour, elle explique à Florent qu’elle ne sait pas ce qu’elle a eu. Florent lui parle de Claudine, qui a changé la stratégie pour la conciliation entre Janet et Bréval. Elle a déconseillé de présenter ses excuses et Bréval a porté plainte contre l’hôpital. Johanna est très en colère et Florent ne voit pas quel est son intérêt dans cette histoire.



Yann annonce à Eliott que son alibi est confirmé, il a retrouvé le client de sa course le soir de la mort de Curtis. Il n’a pas tué Curtis mais Yann est persuadé qu’il est lié à tout ça et lui demande de dire la vérité. Eliott continue de dire qu’il ne connait pas Curtis ! Yann lui rappelle son casier judiciaire et la présence de sa mère. Eliott assure qu’il s’est rangé. Yann lui dit que sa mère risque d’être inculpée pour homicide. Eliott dit qu’elle est innocente mais n’a rien de plus à dire. Eliott dit qu’ils ont rien contre lui, il s’en va. Yann finit son procès verbal, il doit le signer.

Janet est furieuse, elle appelle Claudine et lui reproche son changement de stratégie. Claudine dit qu’elle ne pouvait pas la laisser faire ça, c’est une erreur. Mais Janet n’apprécie pas d’avoir été mise devant le fait accompli et que l’hôpital se retrouve avec une plainte. Janet annonce qu’elle va demander à l’hôpital de changer de cabinet d’avocats !

Thierry croise Eliott dans les couloirs, il demande à Yann qui sait. Il est convaincu de l’avoir déjà vu quelque part. Yann pense que c’est ici qu’il l’a vu, il dérape tout le temps. Thierry est persuadé de l’avoir vu ailleurs, il essaie de se souvenir…

Johanna a l’hôpital au téléphone, la directrice ne veut plus que BGL les représente. Elle s’en prend à Claudine, qui dit que Janet lui a déjà fait la morale. Claudine appelle ensuite pour se renseigner sur Eloi Bréval…

Manu s’en prend à Becker, il veut absolument parler à Eve et dit que c’est dans l’intérêt de l’enquête. Becker lui laisse 10 minutes. Manu pense qu’Eve protège Eliott, il veut la vérité. Eve lui dit qu’elle ne peut pas. Elle refuse de lui parler, elle dit qu’elle a déjà tout dit.

Johanna se plaint à Sabine de l’attitude de sa mère. Sabine soupçonne Claudine de l’avoir empoisonnée pour récupérer le dossier, Johanna est sous le choc mais se souvient qu’elle lui a servi alors qu’elle ne le fait jamais. Pendant ce temps là, Claudine vient voir Janet. Elle a découvert que Bréval n’en est pas à son coup d’essai. Il a habité sur la Côte d’Azur où il s’est déjà attaqué à d’autres soignants ! Il cherche argent et reconnaissance, il a un rapport trouble avec le corps médical. Il a même fait subir du harcèlement en ligne aux soignants qui ne voulaient pas s’excuser. Claudine suggère à Janet de mettre la pression à Bréval sur cette histoire. Claudine promet de faire son maximum si l’hôpital revient sur sa décision. Elle lui dit de réfléchir. Janet appelle Clément pour lui demander son avis. Mais il refuse de se positionner, il préfère qu’elles règlent ça toutes les deux.

Eliott est rentré, il explique à Muriel que sa mère a été témoin d’un meurtre. Muriel s’interroge mais Eliott l’envoie balader. Il lui assure que c’était une erreur et lui dire de lui faire confiance. Mais Manu débarque, il entend leur dispute et demande à Eliott ce qu’il a encore fait. Il dit qu’il n’a rien à voir avec tout ça. Manu s’emporte et lui dit qu’il est lâche. A cause de lui, Eve risque de passer sa vie en prison ! Toma pleure, Manu assure qu’il ne va pas le lâcher. Avant de partir, il conseille à Muriel de partir, pour son bien et celui de Toma. Eliott dit qu’elle ira nulle part. Il s’en va, Muriel dit à Eliott qu’elle veut la vérité !

