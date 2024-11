Les Cinquante du 26 novembre 2024 : qui a le ticket d’or ? Qui est éliminé ? (résumé + replay épisode 62)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 61 du lundi 25 novembre 2024 – C’est parti pour l’épisode 61 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs après les départs d’Eddy, Frédérique et Coumba.











Ils découvrent qu’en réalité ils ne sont pas vraiment éliminés ! Amélie les accueille dans la salle de la seconde chance. Ils vont s’affronter avec à la clé, un ticket d’or pour la semaine de la finale !

Le jeu est simple : il s’agit d’un « ni oui ni non » ! Pendant le jeu, Eddy supplie Fred de le laisser gagner. Mais elle est déterminée à gagner. C’est compliqué, ils peinent à se départager !

Frédérique et Coumba éliminées, Eddy a le ticket d’or

Fred est la première à dire « oui », elle est définitivement éliminée du jeu. Pour la dernière manche entre Eddy et Coumba, c’est très tendu et ils se disputent. Coumba se fait avoir et dit « non ». Eddy remporte donc le ticket d’or !



Dans le château, le Lion annonce un nouveau jeu de nuit dans l’arène. Kévin est blessé et craint que ça se termine là pour lui ! Les joueurs entrent dans l’arène, il y a de la fumée et 12 lampadaires en cercle. Le Lion leur demande de se positionner sur les lumières rouges et découvrent qu’il y en a 5 autres en face d’eux !

Le Lion annonce que des joueurs vont revenir. Amélie prend la parole pour expliquer qu’Emma, Enzo, Carla A. et Eddy ont remporté un ticket d’or et ils vont tous s’affronter ! Les 7 meilleurs d’entre eux se qualifieront pour la finale qui débutera dès le lendemain.

Les Cinquante, le replay du 26 novembre

Si vous avez manqué l’épisode 62 ce mardi 26 novembre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 27 novembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 63.