Un Si Grand Soleil du 27 novembre : Achille quitte Charlotte, Keller arrêté (résumé épisode 1521 en avance)

Un si grand soleil du 27 novembre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1521 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 27 novembre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Laurine croise Boris, visiblement abattu, et insiste pour qu’il lui explique ce qui ne va pas. Mais Boris hésite : il craint qu’elle ne se moque de lui. Tout est parti de ses conseils maladroits donnés à Muriel, et maintenant il réalise qu’il s’est mis dans une impasse… condamné à rester dans la friendzone. Laurine, taquine, lui propose une idée farfelue : il devrait prêter de l’argent à Muriel et son compagnon pour qu’ils montent leur boîte de VTC, deviennent riches, heureux, et fondent une grande famille. Boris, bien sûr, serait le parrain de leurs enfants ! Ils éclatent de rire.

Pendant ce temps, Achille cherche à se faire pardonner auprès de Tom en lui apportant un jus de fraise. Il avoue que Tom avait raison : le groupe que Charlotte lui a présenté est vraiment louche. Achille confesse aussi qu’il a eu peur et qu’il pense que Charlotte est avec lui uniquement à cause de son statut de « fils du fleuriste ».



De son côté, Hugo appelle Cécile pour prendre des nouvelles d’Achille. Il s’inquiète pour lui et voudrait l’aider, mais Cécile lui conseille de patienter : Achille est encore très en colère. Au lycée, Achille confie à Hugo qu’il a eu peur à cause du père de Clotilde, qui portait une arme, et qu’il se sent complètement perdu. Charlotte finit par lui avouer qu’au départ, c’est son statut qui l’a attirée, mais qu’elle a appris à l’apprécier pour ce qu’il est. Mais pour Achille, c’est terminé entre eux !

Muriel rend visite à Ève en prison, apportant des photos de Tomas. Ève, émue, lui confie combien son petit-fils lui manque, comme si elle ne l’avait pas vu depuis une éternité. Elle ajoute qu’Eliott l’aime profondément et qu’il n’a jamais voulu que son bonheur. Muriel, agacée, coupe court à la conversation et refuse tout conseil sur sa vie amoureuse.

Eliott, de son côté, doit obtenir des aveux de Keller concernant le meurtre de Curtis. Mais Keller débarque au garage, accompagné de ses hommes, pour récupérer la drogue de Curtis. Une altercation éclate, et Eliott subit des coups avant de réussir à faire parler Keller. Juste à temps, la police intervient, arrête Keller et sauve Eliott.

Enfin, Charlotte, en larmes, reproche à son père d’être responsable de sa rupture avec Achille. Marie-Sophie, de son côté, blâme Soan pour s’être mêlé de la vie privée d’Achille, ce qui déclenche une nouvelle dispute entre eux. Achille, seul au bord de la piscine, ignore les multiples SMS de Charlotte. Il confie à Cécile qu’il n’est plus avec elle et qu’il a l’impression que tout s’écroule autour de lui. Cécile le réconforte, lui promettant qu’elle sera toujours là pour lui. Touché, Achille trouve refuge dans ses bras.

