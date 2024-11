Les Cinquante du 8 novembre 2024 : qui sont les éliminés du nouveau jeu ? (résumé + replay épisode 50)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 50 du vendredi 8 novembre 2024 – C’est parti pour l’épisode 50 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Cassandra est déterminée à venger Simon et que Julie a refusé d’embrasser Nikola.











Au réveil, Colette et Jade se félicitent d’avoir éliminé deux membres du clan adverse et elles comptent continuer sur leur lancée.

De son côté, Carla G. reproche à Carla A. d’avoir parlé dans son dos. Elle explique à Jonathan et Enzo qu’elle ne voulait pas de positionner face à Alex. Mais les garçons pensent que ce n’est plus possible.

Le Singe vient chercher Kévin, Fred et Enzo pour le Cachot. Ils vont se retrouver dans le noir, le Lion explique qu’ils vont devoir rester assis dans le noir sans crier et sans se lever. Ils perdront 100 euros à chaque cri et si quelqu’un se lève, les 1000 euros seront perdus ! Les trois joueurs stressent, l’ambiance est volontairement angoissante… On les touche, il y a des odeurs, des souffles. Mais ils tiennent bon ! Et le Lion annonce que c’est gagné, la cagnotte augmente de 1.000 euros !



Carla G. décide de parler à Alex, elle est perdue entre lui et son alliance avec ses amis. Alex lui dit qu’il ne lui en veut pas, ils sont adversaires mais c’est pas grave. Nikola prévient Kévin que Carla G. est avec l’alliance adverse. Kévin explique alors à Carla qu’ils ne voteront plus pour elle… Carla G. lui dit alors qu’elle se positionne avec eux ! Kévin attend des preuves.

Le Lion annonce un nouveau jeu dans l’arène. Les joueurs s’y rendent. Il y a deux cubes et un tableau. Chaque joueur se positionne sur une étoile, Nikola est le seul à ne pas être sur une étoile et le Lion lui annonce qu’il est sauvé sans avoir à jouer ! Les autres forment 6 équipes de 3 joueurs.

Le Lion donne les règles : dans chaque équipe, un joueur sera le dessinateur et les autres seront les chercheurs. Jonathan est mal, il est avec Cassandra et Alex !

Equipe 1 : Cassandra, Jonathan, Alex

Equipe 2 : Emma, Hillary, Sacha

Equipe 3 : Colette, Coumba, Enzo

Equipe 4 : Julie R., Jade, Eddy

Equipe 5 : Jordan, Carla G., Carla A.

Equipe 6 : Julie B., Frédérique, Kévin

Cassandra, Jonathan et Alex éliminés

L’équipe de Cassandra commence et elle doit dessiner avec son pied ! En 2m30 les autres doivent deviner un maximum de mots. Ils ne trouvent qu’un seul mot. Place ensuite à Emma. Ils trouvent 2 mots. Colette enchaine, l’équipe 3 trouvent 3 mots, ils sont certains d’être sauvés ! Julie R. enchaine, ils trouvent 5 mots et se sauvent aussi ! Jordan s’y colle, son équipe se sauve aussi ! Cassandra, Jonathan et Alex sont certains d’être éliminés. La dernière équipe passe et ils ne trouvent que 2 mots. L’équipe 2 et l’équipe 6 sont donc à égalité. Le Lion annonce qu’il va falloir les départager avec une nouvelle cession chacun !

Les Cinquante, le replay du 8 novembre

Si vous avez manqué l’épisode 50 ce vendredi 8 novembre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 11 novembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 51.