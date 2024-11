Un Si Grand Soleil du 11 novembre : Curtis se fait tuer sous les yeux d’Eve ! (résumé épisode 1509 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 11 novembre 2024, spoiler résumé de l'épisode 1509 en avance – Que va-t-il se passer lundi dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du lundi 11 novembre 2024.





Eve et Charles se retrouvent dans un parking. Charles lui remet une avance de 1000 euros sur son salaire. Eve, quant à elle, a débloqué son livret d’épargne, récupérant 15 000 euros, et a obtenu un crédit à la consommation de 10 000 euros. Il manque cependant encore 24 000 euros, ce qui inquiète Charles, craignant que Curtis ne soit pas assez patient.

Pendant ce temps, Elise et Thierry continuent de surveiller Curtis depuis leur planque. Ils le suivent sur plus de 200 kilomètres à travers la campagne. Curtis les provoque, transportant un bidon d’essence, tandis qu’Elise et Thierry sont à court de carburant. Il les a bien piégés.



Muriel confronte Eliott. Elle est fatiguée de ses mensonges et veut simplement qu’il lui dise la vérité. De son côté, Johanna informe Levars que Janet hésite encore à présenter des excuses à Bréval. Elle demande un délai pour convaincre Janet, d’autant plus que l’hôpital refuse de dépasser les 5 000 euros d’indemnités.

La directrice de l’hôpital insiste pour que Janet admette une faute inexistante et présente ses excuses. Janet confie à Alain le soin de ses patients le temps d’aller consulter son avocate. Claudine, ayant surpris la conversation entre Janet et Johanna, propose de contre-attaquer Bréval pour dénonciation calomnieuse, mais Johanna préfère éviter cette approche.

Plus tard, Claudine appelle Becker pour souhaiter l’anniversaire d’Enzo et en profite pour exprimer son inquiétude au sujet de Janet. Clément, agacé, lui reproche de se mêler de ce qui ne la regarde pas, tandis que Becker pense qu’elle cherche à se racheter auprès de Janet.

Eliott confie à Charles que Muriel refuse obstinément de partir en Afrique. Face à cette impasse, il envisage de se rendre à la police pour dénoncer Curtis, dans le but de protéger Tomas et Muriel. Cependant, il découvre que le téléphone de Curtis a disparu de ses affaires. Pendant ce temps, Curtis contacte Eve et lui fixe un rendez-vous à 21h.

Le soir venu, Janet annonce à Clément qu’elle espère clore l’affaire dans deux jours, lors de la conciliation. Clément lui rapporte l’appel de Claudine, ce à quoi Janet réagit vivement : « De quoi elle se mêle, celle-là ? ».

Lors de leur rendez-vous, Eve remet à Curtis 16 000 euros, promettant 10 000 euros supplémentaires la semaine suivante et le reste dans quelques mois. Curtis, furieux, lui lance : « Tu te crois au crédit municipal, ou quoi ? » Eve, impuissante, répond qu’elle ne peut pas faire mieux. Soudain, un motard masqué surgit et tire sur Curtis, qui s’effondre. Eve, choquée, se retrouve couverte de son sang.

