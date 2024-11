Plus Belle La Vie du 4 novembre 2024 : Ariane sauve Zoé, un mort à la résidence ! (résumé + extrait vidéo épisode 205 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 4 novembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 205 de PBLV – Ariane va prendre une lourde décision afin de protéger Zoé aujourd'hui dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle ».





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 4 novembre 2024 – résumé de l’épisode 205

Toujours dans le sous-terrain, Ariane doit désamorcer la mine sous les pieds de Zoé. La jeune fille tremble, une crampe la paralyse. Ariane essaie de la calmer, mais Zoé est en panique, craignant de faire une erreur et de déclencher l’explosion. Elle hésite à demander de l’aide, mais Zoé reste concentrée sur l’idée de sauver Louis. Ariane la rassure et lui dit qu’il est temps de lever le pied. Zoé lui demande de s’éloigner, mais Ariane refuse. Finalement, Zoé retire son pied… tout va bien ! Elles s’effondrent en larmes dans les bras l’une de l’autre.

Pendant ce temps, la fête de la résidence bat son plein. Jules complimente Steve pour les effets. La spécialiste du Mexique dit à Steve que c’est la plus belle célébration du Día de los Muertos qu’elle ait vue. Dans l’ombre, Daniel entre discrètement, dissimulé derrière un masque. De leur côté, Ariane et Zoé se hâtent pour quitter les souterrains.



De leur côté, Jean-Paul et Morgane sont au musée après le vol du masque. Jean-Paul explique que l’agent de sécurité a désactivé le système pour impressionner sa copine. Il s’apprête à vérifier les caméras de surveillance.

A la résidence, Camille est prête à partir de la fête, ce qui surprend Steve, qui essaie de la convaincre de rester. Malgré cela, elle explique qu’elle travaille le lendemain et qu’elle s’en va après avoir embrassé Steve… Nisma, témoin de la scène, les observe.

Jean-Paul et Morgane discutent. Ils ne comprennent pas comment le vol a pu se produire, mais Morgane relie l’incident à la disparition de Louis Robbie. Jean-Paul doute que Louis puisse être impliqué avec sa blessure, mais Morgane pense qu’il a un complice…

Daniel attend Ariane et Zoé dans la buanderie et reproche à Zoé d’avoir entraîné Ariane dans cette histoire, les menaçant avec son arme. Zoé sort le masque mais exige d’abord de savoir où est Louis. Daniel refuse de répondre, lance une bombe lacrymogène, s’empare du masque et s’échappe !

Nisma retourne dans sa chambre, énervée après avoir vu Steve et Camille s’embrasser. Vadim la provoque en insinuant qu’elle en a envie aussi. Ils s’embrassent, mais Nisma lui annonce qu’il ne se trompe, elle ne ressent rien !

Apolline croise Daniel et remarque la beauté de son masque. Elle le lui prend, et Daniel la poursuit. Apolline montre fièrement le masque à Jules, affirmant qu’elle l’a volé. Daniel arrive, récupère son masque et lui donne une copie en échange. Ariane et Zoé arrivent à la fête et cherchent Daniel. Zoé, désespérée, pense que Louis est en danger. Ariane l’encourage à garder espoir, puis elles remarquent les deux masques…

Jean-Paul informe Morgane qu’il n’y a rien sur les vidéos extérieures, ce qui le déconcerte, mais Morgane reste convaincue que Louis est impliqué avec un complice. Jean-Paul insiste pour qu’elle rentre, lui assurant qu’il gère la situation. Il essaie de joindre Ariane, mais tombe sur sa messagerie.

À la fête, Ariane aperçoit Daniel. Au même moment, Steve et Jules éteignent les lumières pour la piñata. Des cris résonnent dans l’obscurité. Quand les lumières se rallument, Daniel est étendu au sol… mort !

