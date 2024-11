Publicité





Reportages découverte du 10 novembre 2024, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Reportages découverte » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray.











Reportages découverte du 10 novembre 2024 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Secrets de familles : l’heure de vérité » (inédit)

C’est un fardeau lourd à porter, un malaise qui les ronge depuis des années. Les secrets de famille empoisonnent non seulement la vie de ceux qui les dissimulent, mais aussi celle de ceux qui finissent par les découvrir. Dans ce numéro de TF1 Reportages, plusieurs personnes ont accepté de partager leur parcours dans leur quête de vérité.

A 14h50 dans Grand reportages : « Commissaires-priseurs, les passeurs d’histoires (Episode 2) » (rediffusion)



En France, seuls 500 experts sont habilités à manier le marteau : les commissaires-priseurs. Leurs ventes aux enchères attirent un public de plus en plus large et diversifié. Chaque année, des millions d’objets changent de mains sous leur houlette, avec des lots qui, bien souvent, sont porteurs d’une histoire unique. Ces commissaires-priseurs se font les passeurs de ces récits, rencontrant au fil de leurs recherches des vendeurs empreints de nostalgie, des acheteurs occasionnels, ainsi que des collectionneurs passionnés, prêts à tout pour remporter l’enchère. Pendant plus d’un an, nos équipes ont suivi ces experts au cœur de ventes toujours plus spectaculaires. « Commissaires-priseurs, les passeurs d’histoires », une série en quatre épisodes.