Un Si Grand Soleil spoilers : Manu protège Eve et Eliott, les résumés jusqu’au 29 novembre 2024

Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 29 novembre 2024 – Que va-t-il se passer fin novembre dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis pour la semaine du lundi 25 au 29 novembre 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que l’enquête sur la mort de Curtis va bien se terminer pour Eve et Eliott. Manu a réussi à les protéger et ils s’en sortent bien, malgré les doutes de la police sur l’implication d’Eve. De son côté, Eliott reçoit une proposition de travail pour Catherine Laumière !

Achille rend un hommage public à son père mais il finit par réaliser que les admirateurs du Fleuristes ne sont pas ceux qu’il croyait… Quant à Muriel, va-t-elle ouvrir son coeur à Boris ?



Un si grand soleil spoilers les résumés du 25 au 29 novembre 2024

Lundi 25 novembre 2024 (épisode 1519) : Charlotte convainc Achille de rendre hommage publiquement au Fleuriste, malgré les risques. Charles, lui, confronte Muriel : a-t-elle des sentiments pour Boris ?

Mardi 26 novembre 2024 (épisode 1520) : Pas convaincu par les méthodes de Manu, Eliott décide de la jouer solo. Quant à Achille, il réalise que les admirateurs du Fleuriste ne sont pas ceux qu’il avait imaginé.

Mercredi 27 novembre 2024 (épisode 1521) : Tandis que Boris pense avoir gaffé avec Muriel, Cécile doute : a-t-elle eu raison de mettre fin à sa nouvelle relation ?

Jeudi 28 novembre 2024 (épisode 1522) : Johanna comprend que Claudine a dépassé les limites pour lui piquer une affaire. De son côté, Manu doit improviser des explications sur son enquête, mais Becker va-t-il le croire ?

Vendredi 29 novembre 2024 (épisode 1523) : Si l’enquête touche à sa fin, Yann pense qu’Eve cache encore des choses à la police. Quant à Eliott, il se voit offrir une opportunité de travail… pour Catherine Laumière.

