« Restos du Cœur, 40 ans de solidarité en France » : votre documentaire ce soir sur France 2 (19 novembre)

« Restos du Cœur, 40 ans de solidarité en France » au programme TV du mardi 19 novembre 2024 – Ce mardi soir à la télé, France 2 diffuse encore le documentaire inédit « Restos du Cœur, 40 ans de solidarité en France ».





A découvrir dès 21h sur la chaine, puis en replay gratuit sur france.tv







« Restos du Cœur, 40 ans de solidarité en France » : présentation

Les documentaires de France Télévisions, attentifs aux bouleversements de notre société, interrogent régulièrement notre histoire commune et soulèvent de grandes questions sociétales.

Face à une pauvreté croissante et des privations qui touchent toutes les générations en France, la chaîne propose sur france.tv et France 2 un documentaire signé Yannick Saillet : « Restos du Cœur : 40 ans de solidarité en France ». Ce film propose un éclairage poignant et des témoignages émouvants sur l’histoire de cette aventure humaine initiée par Coluche, et souligne le rôle vital que joue encore aujourd’hui cette association d’utilité publique auprès des plus précaires.



Il y a un an, un cri d’alarme a secoué le pays : près de 40 ans après leur création par Coluche, les Restos du Cœur ont failli disparaître, étranglés par l’inflation et un afflux sans précédent de bénéficiaires.

Véritable pilier de la solidarité nationale, amortisseur des crises économiques et baromètre de la santé du pays, l’association préférée des Français entame aujourd’hui sa 40e campagne en mettant l’accent sur les enfants. L’objectif ? Soutenir en priorité les mères célibataires, en première ligne face à la pauvreté, pour briser le cycle des « générations Restos ». Faire en sorte que les nourrissons d’aujourd’hui ne deviennent pas les bénéficiaires de demain.

Porté par des bénévoles dévoués et les premiers Enfoirés tels que Michel Platini, Nathalie Baye, Jean-Louis Aubert, Patrick Bruel, avec la participation exceptionnelle de figures comme Jean-Jacques Goldman, Romain Colucci, Soprano et Thierry Marx, ce documentaire percutant donne la parole à ceux qui vivent en marge. Il dresse le portrait d’une France qui souffre mais ne cède pas, dans un contexte où 9 millions de personnes vivent encore sous le seuil de pauvreté.

Ce film retrace l’incroyable ascension des Restos du Cœur, cette « petite idée » de Coluche devenue une véritable machine de solidarité, avec plus de 170 millions de repas distribués chaque année par 70 000 bénévoles. Quarante ans de lutte contre la misère, dans un pays où, paradoxalement, un Français sur six déclare aujourd’hui ne pas manger à sa faim.