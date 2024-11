« Koh-Lanta : la tribu maudite » du 19 novembre : 2 éliminés ce soir ! (VIDÉO épisode 14)

Publicité





« Koh-Lanta : la tribu maudite », épisode 14 du mardi 19 novembre 2024 – Après l’élimination de Cassandre lors du conseil la semaine dernière, place à l’épisode 12 de « Koh-Lanta : la tribu maudite ». Ce soir, il y aura deux éliminés et on connaitra ensuite les noms des 5 finalistes qualifiés pour l’orientation !





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 et comme toujours en streaming vidéo puis replay sur TF1+.







« Koh-Lanta : la tribu maudite », présentation de l’épisode 14

Aux Philippines, c’est la dernière ligne droite ! A la fin de cet épisode, on connaitra les noms des 5 finalistes qui seront sur l’épreuve d’orientation.

Les espoirs sont grands et Ugo est au pied du mur. Les éléments se déchainent et les aventuriers passent la pire nuit de l’aventure ! Sur le confort, des proches ont fait le déplacement et il ne faut surtout pas perdre car le dernier sera éliminé sur le champs ! Qui remportera le dernier totem de la saison ? Qui seront les finalistes ?



VIDÉO Koh-Lanta extrait vidéo de l’épisode 14 du 19 novembre