Alex Hugo du 19 novembre 2024 : votre épisode ce soir sur France 3

Publicité





Alex Hugo du 19 novembre 2024 – Ce soir à la télé, France 3 rediffuse un épisode de la série « Alex Hugo ». Au programme, l’épisode intitulé « En terre sauvage ».





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 mais aussi en avant-première, puis replay sur France.TV.







Publicité





Alex Hugo du 19 novembre 2024 : l’histoire de l’épisode « En terre sauvage »

Le Mirambelle est une réserve intégrale, un vaste parc naturel transformé en véritable laboratoire à ciel ouvert pour les spécialistes qui étudient comment la nature évolue sans l’intervention humaine. Cet espace est strictement interdit aux visiteurs et se protège naturellement grâce à son inaccessibilité ; même Alex et Angelo n’y ont jamais mis les pieds.

Pourtant, au cœur de ce sanctuaire préservé, on découvre un matin le corps sans vie du jeune gardien de la réserve, le crâne fracassé. Il vivait seul, reclus dans un petit refuge au bord d’un lac d’altitude au sein de cette zone protégée. Seuls Anna, la fondatrice de la réserve, et quatre scientifiques en mission étaient supposés être présents dans cet immense territoire isolé du monde… jusqu’à ce jour. C’est alors que débute une enquête des plus mystérieuses.



Publicité





Interprètes et personnages

Avec : Samuel Le Bihan (Alex Hugo), Lionnel Astier (Angelo Battala), Mikaël Fitoussi (Renart), Marilyne Canto (Commissaire Dorval), Fabien Baiardi (Tony Leblanc), Fanny Guidecocq (Marjorie Blinksky), Pauline Pouchin (Alice Verger), Sébastien Libessart (Yvan), Hugo Dillon (Mickaël), Juliette Plumecocq-Mech (Anna Barois)