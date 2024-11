« Rien à déclarer » : histoire et interprètes du film ce soir sur TF1 (24 novembre)

Publicité





« Rien à déclarer » avec Dany Boon et Benoît Poelvoorde est une nouvelle fois en mode rediffusion ce dimanche soir sur TF1.





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo sur TF1+ et sa fonction direct.







« Rien à déclarer » : l’histoire

Francophobe de père en fils et douanier belge trop zélé, Ruben Vandevoorde se voit contraint et forcé d’inaugurer la première brigade volante mixte franco-belge. Son collègue français, Mathias Ducatel, considéré par Ruben comme son ennemi de toujours. Il surprend tout le monde en acceptant de devenir le co-équipier de Vandevoorde et sillonner avec lui les routes de campagnes frontalières à bord d’une 4L d’interception des douanes internationales.

Casting

Avec Benoît Poelvoorde : Ruben Vandevoorde

Dany Boon : Mathias Ducatel, Karin Viard : Irène Janus, François Damiens : Jacques Janus, Julie Bernard : Louise Vandevoorde, Bouli Lanners : Bruno Vanuxem, et Laurent Gamelon : Monsieur Duval



Vidéo

