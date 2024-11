Zone Interdite du 24 novembre : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Zone Interdite du 24 novembre 2024 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce dimanche soir sur M6 avec une rediffusion du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « Nouvelles familles : finis les tabous ! ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou sur 6Play pour le replay.







Zone Interdite du 24 novembre « Nouvelles familles : finis les tabous ! »

Elle est notre bien le plus précieux : la famille. Pour 83 % des Français, elle reste la priorité numéro un. Mais aujourd’hui, la famille ne se résume plus au modèle traditionnel d’un père, une mère et des enfants. La société change, et les lois s’adaptent. Avec la fin des tabous sur le divorce, l’orientation sexuelle ou le changement de genre, de nouveaux types de familles, inimaginables il y a quelques décennies, voient le jour.

Pendant plusieurs mois, nous avons suivi le quotidien de cinq familles qui sortent des cadres traditionnels. À travers leurs histoires, découvrez comment elles réinventent l’éducation et, parfois, même la conception des enfants.



– Virginie et Sandrine, Nicolas et David, deux couples homosexuels, partagent l’éducation de Victor, 9 ans, et Juliette, 16 ans, dans un modèle de coparentalité. Avec un logement adapté et une organisation sur mesure, chaque parent, qu’il soit biologique ou co-parent, participe aux décisions éducatives. Mais comment s’accorder sur des choix importants quand ils impliquent quatre voix au lieu de deux ?

– Kevin, un papa transgenre né dans un corps de femme, vient d’accueillir des jumeaux avec sa compagne Émilie. Déterminé à prouver qu’il est un père comme les autres, il doit également faire face aux préjugés qui entourent son parcours.

– Mattéo et Victoire, un couple transgenre, sont les premiers en France à avoir donné naissance à un enfant. Mattéo a porté la petite Avah, née le 19 février 2023. Mais le couple se heurte à un casse-tête administratif : Mattéo est enregistré comme « mère » et Victoire comme « père » dans les registres de l’état civil.

– Avec 130 000 divorces par an, les familles multi-recomposées se multiplient. **Jérémie** partage sa vie avec Virginie et élève leurs deux enfants en plus des cinq qu’elle a eus de deux précédentes unions. Mais trouver sa place et asseoir son autorité dans une fratrie aussi nombreuse est un défi de taille.

– Enfin, Séverine, lassée d’attendre l’homme idéal, a choisi de devenir mère en solo. Grâce à la loi de 2021, qui autorise les femmes seules à recourir à la PMA, elle a donné naissance à Adriel. Soutenue par sa mère et ses deux meilleures amies, elle découvre les joies et les défis d’être maman sans papa.

Ces parcours inspirants témoignent de la diversité et de la richesse des nouvelles configurations familiales.

« Nouvelles familles : finis les tabous ! », c’est ce soir dans « Zone Interdite » dès 21h10 sur M6.