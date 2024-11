Sept à huit du 3 novembre 2024 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1

Publicité





Sept à huit du 3 novembre 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h15 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







Sept à huit du 3 novembre 2024 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Le plus grand concours régionnal de Miss, dans le Nord-Pas-De-Calais. Une terre qui en 10 ans a donné 4 reines de beauté à la France.



Dans « 7 à 8 »

🔵 Retour sur le suicide il y a un an et demi de Lindsay, harcelée au collège. Sa lettre d’adieu n’a pas été écrite de sa main, quelles conséquences sur l’enquête ?

🔵 Aux USA, ces pasteurs aux thèses complotistes roulent pour Donald Trump. Des soutiens extrêmes qui pourraient faire basculer l’élection.

🔵 Et Ael Pagny dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara. Pour la première fois à la télévision, Ael Pagny s’exprime dans une interview pour Sept à Huit. Fille de Florent Pagny et de l’artiste peintre argentine Azucena Caamaño, Ael a grandi entre la France et la Patagonie. Photographe de 25 ans, elle raconte, en images, l’histoire de son père à travers son propre regard.

Dans son livre « *Pagny par Ael », elle honore son prénom, « Ael » signifiant « ange-messager », en partageant des nouvelles de lui. Ce livre inédit, enrichi d’une préface et de légendes du chanteur, est le fruit de trois années de travail. À l’origine, le projet devait documenter la tournée des 60 ans de Florent Pagny. Mais l’annonce de son cancer début 2022 a interrompu ce programme. Ael a alors continué à capturer le parcours de son père face à la maladie, et aujourd’hui encore, elle immortalise les étapes de sa reconstruction.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 3 novembre 2024.

D'autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 3 novembre 2024.